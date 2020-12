Oughourlian, presidente en funciones de Prisa: "No he invertido 300 millones para hacer favores al Gobierno"

Joseph Oughourlian, el mayor accionista de Prisa, puso sobre la mesa la destitución de Javier Monzón como presidente del grupo editor de El País el 18 de diciembre. Su propuesta fue bien acogida por la junta de accionistas: el 52% de los asistentes se posicionó a favor del cese frente al 46% que votó en contra.

Oughourlian ocupa desde entonces el cargo de presidente en funciones de Prisa y justifica la decisión de destituir a Monzón en los "problemas de gobernanza de los últimos años" y en la falta de una "dinámica de creación de valor para la compañía".

Preguntado sobre la postura del anterior presidente de Prisa, el dueño de Amber Capital responde con firmeza que Monzón no apoyaba la hoja de ruta fijada por consenso: "Hemos tenido un año muy complicado, con muchas tensiones sobre la estrategia del grupo. La venta de Santillana España no fue una decisión fácil de consensuar", explica en una entrevista que publica este domingo el diario El País. "La oferta para la venta de los medios, a nosotros como accionistas nos molestó mucho y nos llevó a pensar que había un conflicto de interés importante", señala.

Sobre esto último, Oughourlian cree que "sería un gran error" vender los medios de comunicación de la compañía. "El mercado está totalmente hundido y aparte del precio, no es el momento, es un sinsentido", apunta. Además, califica de "indecentes" algunas ofertas que Monzón "había hablado y propiciado".

"No he invertido 300 millones para poder hacer favores al Gobierno"

Cuestionado sobre si el cambio de presidente en Prisa responde a una maniobra impulsada desde el Gobierno, el mayor accionista del grupo califica esto de "cuento" y responde contundente: "Yo no he invertido 300 millones de euros para poder hacer favores al Gobierno de España. Es un sinsentido. Yo he venido aquí para ganar dinero".

"Cuando entré en Prisa quizá uno de los errores que cometimos es que estábamos muy centrados en los negocios y no entramos nada en los temas de política española, que era el gran terreno de Juan Luis", dice en referencia al expresidente de Prisa y primer director de El País. Por ello, y tras una serie de rumores, justifica sus reuniones con algunos políticos como un "pequeño esfuerzo" para transmitirles que habían invertido mucho dinero en la compañía, en España y en otras empresas. "Creo que eso me ayuda porque me da credibilidad y así cuando alguien va a ver al Gobierno español y le dice que detrás de Oughourlian están los rusos o los independentistas catalanes o los marcianos, pues ya se han reunido conmigo, me conocen y saben que no es así, así que se dejen de historias", afirma.