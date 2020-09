Orange cierra el círculo y lanza su red 5G en España

Orange, operador de origen francés, ha lanzado su red 5G en nuestro país, concretamente en áreas de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga. Un anuncio que se produce días después de que Telefónica anunciase también el encendido de su red de nueva generación. Vodafone hizo lo propio hace más de un año.

La compañía naranja explica en un comunicado de prensa que todas sus tarifas pasarán automáticamente a correr sobre 5G. Para ello lo único que se necesita es un teléfono móvil compatible con este protocolo, que en una primera fase funcionará con la ayuda de las redes 4G (un protocolo denominado NSA, Non Stand Alone, no autónomo en castellano).

"Desde hoytodas las tarifas de Orange pasan a ser 5G. Además, para el lanzamiento, Orange cuenta ya en su catálogo con doce terminales que permiten disfrutar de esta tecnología", explica el operador.

El coronavirus adelantó los planes

La pandemia del coronavirus ha acelerado los planes del lanzamiento de esta tecnología, explica el operador. "La actual situación, marcada por una crisis tanto económica como social derivada de las consecuencias de la pandemia covid-19, han llevado a Orange a avanzar en el lanzamiento de esta nueva tecnología, que contribuirá decisivamente a mejorar la vida de las personas y el crecimiento de los negocios a través del impulso de la transformación digital".

En cuanto a las zonas concretas donde se podrá disfrutar, en el caso de Madrid se alumbrará el interior de la M30, además de barrios como Hortaleza, Ciudad Lineal, San Blas, Puente de Vallecas, Aluche y Campamento. En Pozuelo de Alarcón también se dispondrá de cobertura 5G.

Barcelona tendrá inicialmente cobertura al sur de la Diagonal, y los distritos de Gràcia, Clot, Sant Martí y la zona de la Meridiana. También habrá cobertura 5G en parte de la zona Franca (Mercabarna). Valencia tendrá 5G desde Beniferri, Benimaclet y Benicalap hasta la línea que marca la V30 hacia el sur. Sevilla concentrará la cobertura en el centro (concretamente en el interior de la antigua muralla: Triana, Los Remedios y el Casco Antiguo) y también en la Isla de la Cartuja.

El 5G en Málaga llegará a la playa de la Malagueta, la carretera de Cádiz. Seguirá la línea de la costa cubriendo el centro histórico de la ciudad hasta Martiricos. Y siguiendo por el eje de la Avenida de Andalucía, la cobertura se extenderá hasta el campus de Teatinos.