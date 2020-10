Oppo presenta su nuevo móvil Reno4: cinco minutos de carga para cuatro horas de vídeo

El fabricante chino de telefonía móvil chino, Oppo, ha lanzado la gama Reno 4, formado por el modelo Reno4 Pro, Reno4 y RenoZ. Todos son 5G. Uno de los avances más interesantes incorporado en la nueva gama es la velocidad de carga, ya presente en el Oppo Reno X2 Pro, el buque insignia en la gama alta de la firma asiática. Hablamos de 65W de velocidad, lo que supone que con cinco minutos de carga, se consiguen cuatro horas de reproducción de video, según la compañía. En el caso del Oppo Reno X2 Pro el terminal carga en media hora la batería al completo (4.260 mAh), mientras en la gama Reno4 el tiempo de carga oscila entre los 31 y 36 minutos.

OPPO Reno4 y OPPO Reno4 Pro cuentan con la función Ultra Night Video y Ultra Steady Video 3.0 pra grabar video de noche con el menor 'ruido' posible y con un alto nivel de estabilización. El Oppo Reno4 Pro está equipado con una pantalla de tipo Amoled curva 3D de 6,5 pulgadas. Carga un objetivo Sony IMX708 gran angular ultra nocturna con un campo de visión de 120°. Además, cuenta con un sensor de 1/2,43'' con un único tamaño de píxel de hasta 1,4μm.

Su sistema de cámaras trasero está compuesto por una cámara principal de alta definición de 48 MP, otra ultra gran angular de 12 MP, un teleobjetivo de 13 MP y una lente de autoenfoque láser (LDAF). El Oppo Reno4 está equipado con cámara LDAF triple de 48 MP+8 MP+2 MP. Sus cámaras frontales de 32 MP+2 MP permiten hacer selfies con Inteligencia Artificial (IA).

Además, los Oppo Reno4 y Oppo Reno4 Pro se mueven con un chip 5G Snapdragon 765G de Qualcomm y soportan redes tanto Stand Alone como Non Stand Alone (es decir, son compatibles con todos los protocolos 5G, el actual y el que está por venir). Oppo también ha anunciado la llegada del OPPO Reno4 Z, equipado con un procesador MTK Dimensidad 800 compatible, de nuevo, con 5G.

Precios y disponibilidad

La serie Oppo Reno4 llegará a España entre octubre y noviembre y se podrá adquirir en la tienda online de OPPO España, operadores (Telefónica, Vodafone, Orange, Yoigo), y tiendas como MediaMarkt, El Corte Inglés, Amazon, Carrefour, Worten, o Phone House.

Oppo Reno4 Z: 8 GB de RAM y 128 GB de ROM, 399 euros. Oppo Reno4 con 8GB de RAM y 128 GB, 599 euros. Oppo Reno4 Pro con 12 GB de RAM y 256 GB de ROM, 799 euros.