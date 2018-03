La presión ha hecho su efecto. Los grupos de la oposición han conseguido que la comisión del Pacto de Toledo retome el debate sobre la revalorización de las pensiones, que había sido aparcado para avanzar en otras recomendaciones. El PP se ha mostrado contrario al cambio del orden forzado por el PSOE y Unidos Podemos, pero finalmente ha tenido que ceder.

La portavoz de En Comú Podem, Aina Vidal, ha adelantado que se retomará el debate el próximo miércoles y la portavoz del PSOE en la Comisión, Merè Perea, lo ha confirmado poco después. La decisión se ha tomado en una tensa reunión de la Mesa y Portavoces de la Comisión, que se realiza a puerta cerrada, mientras decenas de jubilados volvía a concentrarse a las puertas del Congreso. La presidenta del órgano parlamentario, Celia Villalobos, ha abandonado la sesión visiblemente enfadada por la actitud de ambas formaciones.

Y es que la revalorización de las pensiones es el punto más delicado de las negociaciones del Pacto de Toledo. Forma parte de la recomendación segunda y se debatió ya hace meses, pero la distancia entre las partes obligó a aparcar la discusión por la imposibilidad de llegar a un acuerdo. El PSOE y Unidos Podemos siguen reclamando que las pensiones vuelvan a ligarse al IPC para evitar la pérdida de poder adquisitivo. El PP no está de acuerdo y defiende su última reforma y Ciudadanos siempre ha sido un poco ambiguo en este tema.

La presión que están ejerciendo los jubilados en las calles ha activado a los partidos

De hecho, las negociaciones llevaban meses enquistadas, pero todo puede cambiar ahora que la presión ciudadana sobre la necesidad de reformar las pensiones ha aumentado. Los pensionistas rodearon el Congreso la semana pasada y han vuelto a salir a las calles este jueves para reclamar pensiones dignas. Las manifestaciones han surtido su efecto y han asustado a los partidos, que no no han tardado en reaccionar.

El PSOE ha presentado ya una proposición de ley en la que exige que las pensiones suban un 1,6% este año, en línea con el objetivo de inflación, y todos los partidos se unieron para reclamar comparecencias del Gobierno. El PP también ha reaccionado al ver peligrar un voto que consideraba seguro y se ha dado mucha prisa en anunciar (de nuevo) una rebaja fiscal para los pensionistas más mayores y la comparecencia del presidente, Mariano Rajoy, a petición propia.

Es posible que el PP aproveche esa comparecencia para hacer algún anuncio nuevo que calme a los pensionistas y que dé más tiempo al Gobierno para afrontar o evitar esta gran reforma. El partido ya dijo en su día que no descartaba modificar de alguna manera el índice de revalorización de la última reforma, aunque en ningún caso baraja la posibilidad de volver al IPC.

2.000 millones para volver al IPC

Y es que la subida del 0,25% que se ha aprobado para 2018 cuesta unos 300 millones. Así que elevar las pensiones en función del IPC previsto, un 1,6%, podría costar unos 2.000 millones, una cantidad que difícilmente pueden asumir las maltrechas cuentas de la Seguridad Social, que hoy cuentan con un desfase que ronda los 18.000 millones.

Pero el PSOE no va a ceder fácilmente. Perea asegura que no permitirán que el Gobierno se esconda detrás del Pacto de Toledo para evitar las medidas y espera medidas importantes por parte de Rajoy. "No nos saldremos de la recomendación 2 hasta que se adopte un acuerdo que debería ser unánime", ha subrayado. Si finalmente no hay acuerdo, el principal partido de la oposición presentará un voto particular en la firma de las recomendaciones.

Y presionará también a Ciudadanos. La diputada socialista lamenta que la formación liderada por Albert Rivera no se pronuncie claramente en las comisiones de trabajo del Pacto de Toledo, pero sí en los medios de comunicación. "Si quieren que las pensiones vuelvan a ligarse al IPC, deberían decirlo claramente en el Congreso", ha señalado.