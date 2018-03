La Comisión del Pacto de Toledo retomará la semana que viene la discusión sobre la revalorización de las pensiones. La crispación social y política que se ha visto estos días ha permitido a PSOE y Unidos Podemos forzar un debate que quedó aplazado hace unos meses por las grandes diferencias que existían entre los partidos. No les queda más remedio que sentarse a negociar e intentar acercar unas posturas que hoy no pueden estar más alejad

La discusión fue bronca. La Comisión trabaja a puerta cerrada y el enfrentamiento entre la presidenta de la Comisón, Celia Villalobos (PP) y la portavoz del PSOE, Mercè Perea, se escuchó desde los pasillos del Congreso. Ni el Partido Popular ni Ciudadanos querían volver a hablar de la revalorización de las pensiones hasta que el presidente, Mariano Rajoy, comparezca en el Congreso. Pero el PSOE y Unidos Podemos se plantaron.

¿Por qué esa insistencia en aplazar un debate que antes o después tiene que producirse? Hay una explicación. Rajoy no se la va a jugar acudiendo con un folio en blanco al Congreso. Todos los partidos dan por hecho que planteará medidas para mejorar la situación de los pensionistas y no perder también su voto, y la izquierda sospecha que podría estar negociando estas iniciativas con el partido liderado por Albert Rivera.

La mejora de las pensiones se incluiría en los Presupuestos de 2018, que el PP sigue negociando con Ciudadanos

Al fin y al cabo la negociación de los Presupuestos sigue en el aire y cualquier medida de mejora para 2018 tendría que incluirse en las cuentas. Además, curiosamente el Gobierno se ha decidido a poner fecha, el 23 de marzo, a la aprobación del Presupuesto, algo que hasta ahora esquivaba como podía. Parece que las conversaciones empiezan a dar sus frutos.

Ciudadanos siempre ha mantenido una postura un tanto ambigua sobre las pensiones. Nunca ha dicho claramente sí cree o no que deben volver a vincularse al IPC, como pide casi toda la Comisión del Pacto de Toledo. En sus últimas declaraciones ha sido un poco más preciso y ha dicho que apoyará cualquier mejora, pero que el debate tiene que ir mucho más lejos de si las pensiones suben un euro o seis este año.

Los dos ganan

Pactar una mejora, por pequeña que sea, puede venir bien a los dos partidos. El PP conseguiría calmar a los jubilados y asegurar parte de un voto que no puede permitirse perder en estos momentos. Y Ciudadanos intentaría anotarse el punto y seguir escalando en las encuestas. En cualquier caso, todo dependerá de las medidas que se anuncien y su impacto en el bolsillo de los pensionistas.

En Unidos Podemos creen que el Gobierno se decantará poruna pequeña mejora sobre el 0,25% ya aprobado, algo que puede hacer sin necesidad de modificar la fórmula de revalorización que introdujo en la última reforma. En el PSOE son algo más optimistas y confían en que la presión social y política siga surtiendo efecto y obligue finalmente al Gobierno a volver al IPC.

Las pensiones han ganado peso en el debate, pero aún está por ver si esto sirve para plantear una verdadera reforma

Si no lo hace, las dos formaciones seguirán peleando. “Volver al IPC es lo mínimo que pedimos”, seañalan a este periódico desde Unidos Podemos. Y el PSOE, aunque se conforma con cualquier índice que asegure el poder adquisitivo de las pensiones, presentará un voto particular en las recomendaciones del Pacto de Toledo si no hay acuerdo sobre la revalorización.

Lo que está claro es que el tema de las pensiones por fin ha conseguido ocupar el espacio que merece en el debate político y social. Eso sí, está por ver si se aprovecha la relevancia del momento para plantear una verdadera reforma que asegure la viabilidad de un sistema que se sigue desangrando y que se enfrenta al mayor reto demográfico de su historia.