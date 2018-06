La OIT avala el retoque de la reforma laboral en España

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) no parece preocupada por la intención de España de retocar la reforma laboral, sino más bien lo contrario. El director general del organismo, Guy Ryder, no ha querido mojarse, pero sí ha dicho que los países que han debilitado la negociación colectiva durante estos años, que son muchos, no han tenido resultados económicos positivos.

“No voy a ocupar el espacio que tienen que ocupar la ministra y los agentes sociales, pero sí puedo decir eso”, ha señalado Ryder, que ha participado este lunes en un desayuno organizado por Nueva Economía Forum, donde ha sido presentado por la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio. “Nadie puede dudar de la importancia de la negociación colectiva”, ha añadido.

Las palabras de Ryder son importantes porque precisamente la negociación colectiva es uno de los puntos del debate que sí está sobre la mesa. El Gobierno ya ha dicho que no derogará la reforma entera y no tocará los aspectos más polémicos, como el despido, pero sí quiere mejorar la negociación colectiva para dar de nuevo prioridad a los convenios sectoriales sobre los de empleo.

Un bien social

Según ha dicho Ryder, la negociación colectiva es un “bien social y público”, pero también es un elemento del éxito de la empresa en defensa de las condiciones de trabajo de sus empleados. Y eso, al final, acaba generando beneficios en los resultados de las empresas.

Valerio ya reconoció en la primera reunión que mantuvo con los agentes sociales que el Gobierno no podría derogar la reforma laboral entera por la debilidad del PSOE en el Parlamento, pero sí espera llegar a acuerdos tripartitos sobre varias cuestiones que modificarían parcialmente la reforma, como la negociación colectiva.