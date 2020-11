OHL sufre un golpe de 15,6 millones en su participación del Complejo Canalejas

OHL es una de las constructoras que más está sufriendo el impacto del coronavirus. La empresa que este año vendieron los Villar Mir a los Amodio, los magnates mexicanos dueños de Caabsa, ha multiplicado por 11 sus pérdidas en los primeros nueves meses de 2020 frente al mismo período del año anterior. Uno de los golpes ha llegado en su participación en el Complejo Canalejas, uno de sus principales activos.

El deterioro este año de este inversión lo estima en 15,6 millones de euros y el activo lo valora en 155,8 millones. Es decir, el proyecto que arrancó hace ocho años ha perdido en 2020 cerca de un 9% de su valor. No hay que olvidar que, en 2017, la familia Villar Mir vendió el 50% del Centro Canalejas Madrid a Mohari Limited, sociedad controlada por el empresario Mark Scheinberg, por un importe total de 225 millones de euros.

Ahora la valoración total de todo el proyecto rondaría los 310 millones de euros. OHL explica que este deterioro se produce "con motivo del Covid-19" que ha provocado "un retraso significativo en la apertura del hotel, así como en todos los aspectos relacionados con la galería comercial (apertura, cierre de contratos con firmas arrendatarias de los locales, etc.)", explica.

La constructora ha sufrido un mayor gasto en el complejo debido a los costes asociados a dicho retraso. "Lo anterior hace necesario realizar un deterioro de la inversión por el importe antes indicado", apuntan desde OHL.

Un deterioro que se produce después que en septiembre, tras ocho años de trabajos, Canalejas haya podido estrenar el primer Hotel Four Seasons en Madrid. Además, el proyecto que comparten OHL y Mohari ha vendido y entregado la mayoría de las Residencias Privadas “Four Seasons”, todo ello dentro del proyecto Centro Canalejas Madrid.

Dimisión de su jefe

Pese a las buenas noticias del estreno de Four Seasons, el consejero delegado de OHL Desarrollos SA, la filial a través de la cual la constructora controlaba el 50% de la Operación Canalejas, Francisco Meliá, presentó su dimisión. Meliá también ostentaba el cargo de consejero delegado de Centro Canalejas Madrid, la sociedad que se reparte OHL y Mohari en un 50%.

Una dimisión que se producía el plena apertura del hotel y pocos meses de que se ponga en marcha la Galería Comercial, que se espera a mediados de 2021. Francisco Meliá semantiene en su puesto de director general de OHL Desarrollos y seguirá reportando a José Antonio Fernández Gallar, actual CEO del Grupo OHL.

Fernández Gallar lidera ahora la parte ejecutiva de OHL Desarrollos SA, además de su cargo de presidente de la misma que ya ocupaba, y será el máximo representante del Centro Canalejas tras la salida de Francisco Meliá. Los motivos de la salida del consejero delegado no han sido desvelados. No obstante, según expresaban fuentes cercanas a la compañía, el movimiento directivo no afecta a la habitual operativa de Canalejas en Madrid.