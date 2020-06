Colapsos y un sinfín de documentos: la “odisea” para solicitar el ingreso mínimo vital

Desde el pasado lunes 15 de junio ya se puede solicitar el Ingreso Mínimo Vital a través de la página web de la Seguridad Social, sin embargo, han sido muchos los ciudadanos que se han encontrado dificultades a la hora de iniciar el trámite.

El primer día fue tal el volumen de solicitudes para optar a este subsidio que la línea de teléfono gratuita habilitada por el Ministerio para facilitar información llegó a sobrecargarse. También la página web colapsó a los pocos minutos de que se iniciase el plazo, aunque se resolvió en un corto espacio de tiempo.

Además de estos problemas técnicos, algunos de los solicitantes han denunciado la "odisea" ante la que se han topado a la hora de tramitar el ingreso mínimo vital debido al sinfín de documentos oficiales que se requieren, que pueden llegar a ser más de 15. En muchos casos estos documentos ya están en posesión de la Administración, como el libro de familia o el certificado de empadronamiento.

En tres días cerca de 212.000 personas solicitaron la renta mínima

Alejandro Campoy inició la solicitud en nombre de su madre pero ante las trabas burocráticas decidió recurrir a una gestoría. "Piden muchos datos que no sabemos a ciencia cierta. No entiendo por qué tantos", explica a Vozpópulisobre el formulario. "Hay términos que no domino y por lo tanto para alguien con menos estudios es más complicado", añade.

Alejandro decidió denunciar en redes sociales las dificultades con las que se encontró, y no fue el único. Numerosos usuarios también compartieron su experiencia.

Estoy intentando pedir el ingreso mínimo vital y para un inculto como soy yo es muy difícil pedirlo por internet y ademas tres meses para la resolución.Muchas familias como la mía lo vamos a pasar mal. — MiguelA69884049 (@MiguelA69884049) June 15, 2020

"¿Soy el único al que le ha parecido una odisea el formulario para solicitar el ingreso mínimo? Necesito ayuda para la ayuda", escribía en Twitter otro solicitante.

"No están encontrando grandes dificultades"

"Dado el altísimo volumen de peticiones registradas creemos que los usuarios no están encontrando grandes dificultades. Lógicamente habrá excepciones, y, dadas las circunstancias de la pandemia, seguro que algunos presentan parte de la documentación a posteriori porque igual les falta algún papel, pero es algo absolutamente previsto en la administración", señalan a este diario desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

José Luis Escrivá avanzó el pasado jueves que en tres díascerca de 212.000 personassolicitaron la renta mínima. "Esto pone de manifiesto la extraordinaria capacidad de la Seguridad Social para gestionar prestaciones", celebró el ministro.

Según el Gobierno 850.000 hogares en riesgo de pobreza se beneficiarán de esta prestación, que oscila entre los 460 euros al mes para un solo adulto y los 1.015 euros para una familia de cinco miembros.