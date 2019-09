Apple declara la 'guerra' a Netflix: anuncia la fecha en la que lanzará su servicio de series

Netflix, HBO, Amazon... y ahora Apple. La compañía de la manzana ya anunció sus planes de formar parte del mercado audiovisual mundial con servicios de suscripción. Ahora, ha confirmado la fecha de lanzamiento de su plataforma de series, que competirá directamente con los gigantes del streaming con nombres como los de Steven Spielberg, Jason Momoa, Jennifer Aniston u Oprah Winfrey, entre tantos. La fecha prevista para conocer Apple TV+ es el próximo 1 de noviembre.

Apple no solo competirá con una apuesta fuerte en cuanto a contenidos y profesionales del gremio audiovisual, sino que el precio de la plataforma promete romper el mercado. Desde el próximo 1 de noviembre, Apple TV+ llegará a más de 100 países con un plan familiar a un precio de 4,99 dólares al mes (también serán 4,99 euros en España).

No solo eso, la empresa estadounidense va a sacar toda la artillería, incluyendo una suscripción de un año gratuita a los compradores de las tablets u ordenadores de la Apple.

Mark your calendar for November 1—you’ve got new shows to watch on Apple TV+.Available on the Apple TV app with an Apple TV+ subscription. pic.twitter.com/gJciFMEShI