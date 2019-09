Los nuevos móviles de Huawei pierden WhatsApp, Instagram y Facebook

Huawei acaba de anunciar en Múnich su última gama de terminales (Mate 30 Series), con el Mate 30 Pro como estandarte, que llegarán durante el último trimestre del año. Lo ha hecho con el lema 'Rethink Possibilities', Repensar Posibilidades en castellano. Toda una declaración de intenciones tras la polémica con Estados Unidos. Una presentación en la que lo menos trascendente es la propia presentación, el teléfono presentado. Lo importante es el camino, la estrategia que tomará Huawei para defenderse de EEUU.

De primeras el fabricante ha anunciado la integración de su propio sistema operativo en la nueva gama, para no depender de las decisiones de Donald Trump. El presidente estadounidense mantiene una moratoria, a la que le faltan semanas para expirar -finales de noviembre-, por la cual los equipos de Huawei con Android instalado no tendrán acceso a las actualizaciones del sistema operativo del buscador californiano, con todo lo que esto implica, como por ejemplo la imposibilidad de parchear los agujeros de seguridad del teléfono. El fabricante asiático, sin embargo, dice haber encontrado el camino para sortear la falta de actualizaciones.

Ha desarrollado su propio sistema operativo, basado en Android Open Source (sistema abierto, fuera del veto de Trump), con una capa de personalización EMUI 10. No cargará Android 10, el último sistema operativo para móviles de Google. Trump puede no permitir las actualizaciones sobre Android, pero no puede impedir que Huawei construya su propio sistema operativo a través del código abierto de Google.

Así las cosas, los terminales de Huawei no podrán incluir servicios de serie como Google Maps, Youtube, Drive o Google Photos. Esto no quiere decir que no puedan ser instalados, pero no será tan sencillo como ahora.

Huawei necesitará buscar otra vía para integrar estas apps en sus teléfonos, dado que como hemos explicado no contarán con Android 10 de serie. Muchas aplicaciones podrán instalarse desde AppGallery, la tienda de apps de Huawei, con más de 11.000 ítems a disposición del usuario. Otras, no.

"Ahora mismo no contamos con WhatsApp, Facebook o Instagram en el Mate 30 Pro ni en los teléfonos que hoy presentamos, pero estamos negociando con la compañía norteamericana para poder integrarlos cuanto antes", explica Fabio Arena, responsable de marketing de producto de Huawei en España.

Cómo instalar Whatsapp en móviles Huawei

¿Significa esto que los móviles de Huawei serán incompatibles con WhatsApp? No, pero no será tan fácil instalarlo. El hecho de que no estén en ninguna tienda de aplicaciones para Huawei obliga a la compañía china a buscar otras opciones de instalación.

"Es en lo que estamos trabajando. No podemos dar más detalles, pero la idea es que, mediante un sistema sencillo, sin complicaciones, el usuario pueda instalarse las aplicaciones que desee en su terminal. Trabajamos para que sea fácil", continúa Arena. El directivo ha hecho referencia a que se permitirán las descargas de aplicaciones más allá de las tiendas de apps. "La idea es que se pueda instalar cualquier cosa que se encuentre en Internet", ha explicado.

En resumen, Huawei lanza su propio sistema operativo sin servicios de Google, pero con la promesa de que se podrán instalar de una forma sencilla. Podría ser, según explican desde la compañía aunque sin dar detalles, como el proceso de configuración inicial de cualquier teléfono de Android, en el que el usuario decide qué servicios o aplicaciones quiere instalar.

Lo que de momento no se podrá hacer es entrar a una tienda de apps para descargar las apps y servicios antes comentados. Los nuevos equipos de Huawei no tendrán ni Google Play ni Google Services. En lo que se devana la sesera Huawei es en la forma en que se pondrá remedio a estos males. De momento, dice estar en el camino, pero no da detalles concretos, más allá de que sus alternativas a ambas ausencias serán AppGallery y Huawei Mobile Services respectivamente.

Características del Mate 30 Pro

Procesador: Huawei Kirin 990 5G

Memoria: 64GB + 6GB RAM /128 GB + 6 GB RAM / 256GB + 8GB RAM

Pantalla: OLED, 6,62 pulgadas, 2244x1080 píxeles

Sistema operativo: EMUI 10 basado en Android Open Source

Cámaras: Principal, 40 MP; ultra gran angular, 16 MP; telefoto: 8 MPX

Batería: 4.200 mAh

Carga rápida: Sí (40W). Inalámbrica (27W)

Protección frente al agua: IP68

PVP: 1.099 euros