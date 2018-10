El nuevo argumento de la banca para frenar la sentencia del Supremo

La banca cierra filas contra el pago del impuesto de los gastos hipotecarios. La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, se convirtió este jueves de nuevo en punta de lanza del sector frente a las decisiones judiciales.

"Con esta situación perdemos todas las partes. Las instituciones, porque se pone en cuestión la calidad de las mismas. Pierden los bancos, por el descalabro bursátil y la animadversión de la sociedad. Pierden los clientes por las expectativas de ingresos extra que no sé si serán cumplidas. Pierde la sociedad, por la incertidumbre y la inseguridad jurídica. Y pierde la economía por que se pone en cuestión a los agentes económicos", señaló la primera ejecutiva de Bankinter.

Lejos de estas declaraciones, que se van a repetir en las presentaciones de resultados de los próximos días, la banca está poniendo todos los medios a su alcance para defenderse de una sentencia en contra que le pondría en aprietos.

Uno de los nuevos argumentos es una sentencia de la misma Sala del Supremo por el mismo motivo hace un año, y que se dictó en sentido contrario. Fue el 22 de noviembre de 2017, cuando la Sección 2 de la Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo decidió que era el cliente -en este caso la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Torrejón de Ardoz- y no el banco el que tenía que asumir el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD).

Mismos jueces

Coincide además que cuatro de los magistrados que estudiaron el caso también lo hicieron en el fallo del pasado 16 de octubre: Nicolás Maurandi, Ángel Aguallo, Francisco José Navarro y Jesús Cudero. Lo que no estimaron con la Empresa Municipal de Vivienda de Torrejón sí lo hicieron con la de Rivas.

Desde los bancos asumen que van a tener que empezar a pagar el AJD, pero denuncian que se les intente cargar algo que el mismo Supremo, consultado, rechazó en noviembre de 2017. "La banca necesita unas reglas de juego a las que atenerse. Hace un año o una década no hubiéramos dado las mismas hipotecas teniendo que asumir el impuesto o sin él", señalan desde una entidad.

Desde las entidades confían en que no se les aplique este "golpe sin precedentes a la banca" y que comience a cambiar su imagen, aunque líos como el del Supremo no ayuden. "Habría que cambiar la percepción de la banca, empezando por ustedes [por los periodistas], no ponernos como los culpables de todo. Y siguiendo por los políticos: asusta la imagen que tienen de la banca", sentenció Dancausa. Aunque el Supremo dirá el 5 de noviembre la última palabra.