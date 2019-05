"No sólo no compran móviles de Huawei sino que los devuelven"

El veto de Donald Trump a Huawei para el despliegue de redes 5G y de Googleen la actualización de su sistema operativo ya está pasando factura a la multinacional china en el mercado español. Las sensaciones de los vendedores de varios establecimientos comerciales de aparatos electrónicos son muy similares: "No sólo no los están comprando sino que los están devolviendo".

“Desde el lunes llevamos una semana chunga. Todo el mundo viene preguntando por lo mismo”, señala uno de los comerciales de Media Markt. "La incertidumbre está afectando claro, porque te vas a comprar una cosa que a lo mejor en dos meses no te funciona y te has gastado un dinero", añade. Otras fuentes confirman a Vozpópuli que las ventas de Huawei en esta cadena han caído.

Además, la compañía francesa Fnac, que se especializa en la venta de aparatos electrónicos, literatura, música y cine, también ha notado los efectos de este veto. “Ha venido bastante gente preguntando que si pueden devolver teléfonos Huawei, ya que tienen miedo a quedarse sin actualizaciones”, confiesa uno de los trabajadores apenas una semana después de que saliera a la luz la decisión de Alphabet, la matriz del buscador por Internet.

En definitiva, según aseguran fuentes de varios establecimientos donde se comercializan teléfonos móviles Huawei, durante la última semana han sido muchos los clientes que se han acercado con dudas acerca de sus terminales y preguntando si pueden devolverlos. Por otro lado, las ventas están cayendo. “Vender, lo que se dice vender, esta semana no hemos vendido ninguno”, confiesa el comercial de Fnac.

Incertidumbre en Huawei

La incertidumbre está presente incluso en la propia marca. Uno de sus trabajadores, al ser preguntado por futuros problemas en sus terminales, confiesa que "cada día dicen una cosa y lo que pase mañana si sacan un nuevo modelo no se sabe", aunque asegura que "con los teléfonos que ya están fabricados no habrá problemas". “Y si así fuera, tienes dos años de garantía”, añade.

En casi todos las tiendas visitadas estos días figura un comunicado oficial de Huawei en el que se asegura que "seguirá promocionando actualizaciones de seguridad y servicios postventa a todos los smartphones, tabletas y dispositivos Huawei y Honor" -la marca low cost orientada al público joven-, "tanto a los que se hayan vendido como a los que siguen estando en stock en todo el mundo".

Una oportunidad para otras marcas

Los clientes de Huawei no se fían y acuden a las tiendas en busca de alternativas similares en prestaciones y precio, y la respuesta es casi siempre la misma: Xiaomi, Samsung u Oppo. No obstante, hay otras marcas que también están sacando partido a esta crisis, como la española BQ, que recientemente ha vendido el 51% de su capital a un fabricante vietnamita. "Están comprando mucho más", asegura una comercial de la marca.

No es la única que ha visto el divorcio entre Huawei y Google como una oportunidad de negocio. Desde Forall Phones, una empresa dedicada a la venta de terminales móviles reacondicionados, esperan que su sector aumente sus ventas entre un 5 y un 10% en los tres próximos meses como consecuencia directa del veto.

"Ahora les toca a los usuarios tomar decisiones sobre sus futuras compras en telefonía, no sólo por una cuestión económica sino también por la confianza que depositan en la compra de algo tan valioso" señala José Costa Rodrígues, CEO y fundador de la compañía.

"No pueden dejar a miles de usuarios sin teléfono. Mi móvil es Huawei y ahora mismo he actualizado Google Drive y Microsoft”

No obstante, algunos vendedores fieles a Huawei siguen recomendándola y quitando peso al asunto: “Yo te recomiendo que te lo quedes porque suena a más de lo que es”, dice uno de ellos. "Va a seguir dando soporte, el propio Google lo ha dicho. No pueden dejar a miles de usuarios sin teléfono. Mi móvil es Huawei y ahora mismo he actualizado Google Drive y Microsoft, que se supone que también iba a dar problemas”, añade.

Las opiniones acerca de los efectos que va a tener el veto estadounidense sobre las ventas de Huawei a largo plazo están divididas. Desde calificarlo de un mero caso de "histeria colectiva" hasta afirmar que se trata de "una pésima noticia" para la marca china. Los propios profesionales del sector están en blanco acerca de lo que deparará el futuro para una de las empresas chinas más influyentes a nivel mundial.