El acuerdo de Nissan Barcelona deja fuera a los trabajadores de subcontratas.

El acuerdo alcanzado el pasado 6 de agosto para alargar la actividad de las plantas de Nissan en Barcelona hasta finales del próximo año estaba suscrito en exclusiva a los 2.500 empleados directos de Nissan, y dejaba fuera a miles de trabajadores de subcontratas de la marca japonesa. Por ello, amenazan ahora con una huelga indefinida para impedir que la firma reanude su actividad con normalidad si no se aborda el futuro de esas 1.500 personas que trabajan para la empresa de manera directa a través de contratas y subcontratas y el resto de empleos indirectos afectados.

Un colectivo de más de 300 personas ocupadas en las diferentes subcontratas que operan en las instalaciones de Nissan interpusieron el mes pasado una reclamación judicial por cesión ilegal de trabajadores y para ser reconocidos como empleados de la multinacional japonesa. Este grupo promotor de la demanda ha denunciado que, en el acuerdo entre los sindicatos mayoritarios y Nissan, "no se incluye ni una línea" dedicada a los empleados de las subcontratas que, en algunos casos, tal y como sucede con Acciona, la que emplea a más personal, se encuentran actualmente en situación de ERTE.

Los sindicatos y la dirección de la automovilística llegaron la semana pasada a un acuerdo para cerrar las plantas barcelonesas de Zona Franca, Montcada i Reixac y Sant Andreu de la Barca en diciembre de 2021 y garantizar que hasta esa fecha no habrá despidos traumáticos. En una nota que recoge Efe el presidente del comité de empresa de Acciona en Nissan, Juanma Seco, ha asegurado que, si no se aborda inmediatamente la situación de estos trabajadores, recurrirán a instrumentos de conflicto colectivo, incluyendo la posibilidad de "una huelga indefinida".

"Si las subcontratas paran, Nissan se para", ha dicho, y ha añadido que, quizás de este modo, "se ve con más claridad que forman parte de la empresa" y que estos trabajadores son necesarios, aunque, hasta ahora, "se les haya ignorado". El abogado del Colectivo Ronda Josep Pérez, que asesora a los demandantes, considera que la situación de las subcontratas está actualmente en un "punto límite".

Ha asegurado que, de momento, no se ha abordado el futuro de estas personas que se enfrentan a la pérdida de sus puestos de trabajo sin garantías de estabilidad o de ser partícipes en "futuros e hipotéticos proceso de reindustrialización de las plantas" y sin las indemnizaciones acordadas para los 2.500 empleados directos de Nissan.

Práctica fraudulenta

Y es que el acuerdo suscrito el pasado 6 de agosto se refiere en exclusiva a los 2.500 empleados directos de Nissan, pero Pérez ha asegurado que diariamente en estas fábricas trabajan 1.500 personas más, "sin las cuales es imposible tirar adelante los compromisos de producción de la planta" y considera que, en muchos casos, se incurre "en una práctica fraudulenta de cesión ilegal" de trabajadores.

El presidente del comité de empresa de Acciona en Nissan ha incidido en que las plantillas de Acciona, Segula, Tecnove y muchas otras subcontratas han estado desde el primer día dando apoyo a la lucha y las reivindicaciones de sus compañeros en Nissan. Además, de momento, ha asegurado que no tienen la certeza de volver a trabajar a finales de agosto, fecha en la que se reinicia la actividad en Nissan.

Por ello, ha reclamado que los trabajadores de Nissan y las instituciones garanticen condiciones de salida dignas para quien no se beneficie de la posible reindustrialización de las plantas. Juanma Seco ha asegurado asimismo que, ante el actual escenario, los trabajadores de las subcontratas de Nissan no pueden aceptar sin más que ahora se reemprenda la actividad "como si no hubiera pasado nada" y se vaya dejando pasar el tiempo hasta que llegue la fecha prevista de cierre sin que a ellos se les haya ofrecido "absolutamente nada".