Neinor se abre a levantar vivienda de alquiler en suelo público a rentas reguladas

Neinor Homes, una de las principales promotoras residenciales españolas, asume que la vivienda nueva para alquiler cobrará una relevancia mayor en el futuro frente a la que ha sido su principal línea de negocio hasta ahora, la vivienda para la compra.

"La línea de negocio del alquiler será importantísima, y va avanzada", afirmó el CEO de la promotora, Borja García Egotxeaga, en la presentación de resultados correspondiente al primer trimestre. A principios de año, Neinor anunció su nueva línea de viviendas para alquiler. El objetivo: 5.000 pisos en marcha en cinco años -en toda España en 2019 se inició la promoción de 4.000 viviendas de formato build to rent o pensadas para alquiler a precios más asequibles que entrarán en el mercado en el próximo lustro-.

La crisis augura que la vivienda en alquiler tendrá una creciente cuota frente a la vivienda para la compra

Neinor avanzaba en febrero que cuatro entidades bancarias le prestarían cien millones para, tirando de sus propios suelos, levantar 600 viviendas que apuntaban a entrar en el mercado en 2021 y 2022, y que trabajaba para conseguir otros cien millones para impulsar también este año otros 600 pisos ya para ponerlos en el mercado en 2023 y 2024.

Este miércoles, el CEO de la promotora ha dejado claro que la crisis del coronavirus no detendrá la apuesta de la empresa por el alquiler sino lo contrario. No obstante, desde la promotora analizan ahora diferentes alternativas e incluso la posibilidad de buscar socios o "ángeles" a la hora de llevar a cabo esos planes dado el impacto que tendrá en los presupuestos la actual crisis.

Colaboración público-privada

Si bien la empresa ha evitado hacer proyecciones sobre el impacto del coronavirus en sus cuentas, sus responsables han insistido en la importancia de una mayor colaboración público-privada para convertir al sector en una suerte de locomotora que compense en el corto plazo los empleos perdidos por los servicios y la hostelería.

En esa línea, reivindican medidas relacionadas con ayudas y deducciones fiscales en el acceso a la vivienda, la simplificación de los trámites burocráticos en todo el Estado para desatascar licencias y proyectos conjuntos.

"Estamos explorando proyectos de colaboración público-privada", remarcan desde Neinor como uno de los pilares de la estrategia con la que afrontar el futuro próximo, presumiblemente marcado por un shock sin precedentes en la capacidad económica de la demanda que intensificaría el alza del alquiler frente a la compra, han esgrimido diferentes fuentes del sector consultadas por este medio.

El sector se enfrenta a un 'shock' sin precedentes en la capacidad económica de la demanda

Así las cosas, desde Neinor ya no descartan la posibilidad de entrar en la promoción de vivienda calificada en el sector de "social", en suelos cedidos por la Administración Pública para arrendarlos luego a precios tasados. Una línea con menores márgenes de negocio pero más seguros en la que ya incursionan otros players del mundo promotor en el mercado nacional como Realia, del multimillonario mexicano Carlos Slim.

"No es nuestro foco, pero no podemos descartarlo", afirman ahora desde Neinor. "Aunque no es nuestro plan, se podría estudiar si surgiese una oportunidad por esa fórmula (alquiler a precio tasado), aunque no haya nada ahora".