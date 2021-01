La vasca Neinor avanza sobre el alquiler en Madrid absorbiendo una promotora de Slim

Neinor Homes, una de las tres mayores promotoras residenciales de España y la mayor de origen vasco, se ha hecho con el control de la promotora Quabit tras un proceso de fusión por absorción.

La primera de ellas es uno de los mejores valores en bolsa del sector residencial, que acaba además de entregar su primer dividendo. La segunda viene de pérdidas y un ERTE que afectó a toda su plantilla.

La operación se ha cerrado en unos 62 millones de euros (por los 50 que valía la compañía en bolsa), un 20% de prima para los accionistas de Quabit, que pasarán a tener el 7% de la nueva compañía. Neinor además informa de una quita de 45-50 millones sobre la deuda de Quabit.

De acuerdo a la promotora vasca, el valor final de los activos de la compañía sería de unos 1.400 millones.

"El 65% del coste de la transacción está cubierto por los flujos de caja generados por promociones terminadas y en construcción con altos niveles de pre-ventas", aseguran desde Neinor

Con el fondo francés Orion como primer accionista y el israelí Adar como segundo, Neinor mantendrá prácticamente del peso de sus accionistas en la nueva compañía tras cerrar el 2020 en números negros. Entregó más de 1.600 viviendas y cerró con un EBITDA superior a los 100 millones de euros.

Paralelamente, la entrada en el capital de Quabit del magnate mexicano Carlos Slim a principios del año pasado no ha impedido que la cotización de la promotora, incapaz de cumplir sus objetivos de entregas el año pasado, cayera de forma considerable.

16.000 viviendas

Neinor ha aprovechado para hacerse con ella y labrar hace una cartera de suelo para unas 16.000 viviendas, una de las bolsas más grandes del país.

La cartera de Quabit (de unos 7.000 pisos potenciales, 1.400 'sociales') le permite expandirse sobre los mercados del Centro de España (fundamentalmente Madrid) y la Costa del Sol, pudiendo además ensanchar sus posibilidades de promover vivienda asequible en alquiler (con fuerte demanda en Madrid) ante la situación actual del mercado. La cartera de Neinor ascendería a más de 2.700 pisos de alquiler más los 2.500 que adquirió a Renta Garantizada y los 3.800 que tiene en desarrollo.

Según consta en los documentos remitidos a la Comisión Nacional del Mercado y los Valores, Gescooperativo, Augustus Capital AM y Cobas AM aparecen entre los accionistas de Quabit que han aprobado la venta a Neinor, pero no así Inversora de Carso, el vehículo inversión de Slim, dueño también de la constructora FCC y la promotora Realia en España y con un 3%, al igual que en Quabit, en la mayor bolsa de suelo de España, la de Metrovacesa.