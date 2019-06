Los negocios desconocidos de El Corte Inglés: modista de empresas, servicio a hospitales y reforma de hoteles

El Corte Inglés sigue teniendo secretos. La compañía de grandes almacenes cuenta con negocios desconocidos por sus clientes habituales. Su emblemática oferta de centros comerciales, su agencia de viajes (Viajes El Corte Inglés) o su rama de decoración (Bricor) se complementan con otras actividades como las que se integran dentro de su división de Empresas.

Actividades tan dispares como la reforma de hoteles y el sector sociosanitario se integran dentro de esta división. La compañía ha dado un poco más de luz a esta rama esta semana en una presentación en el complejo turístico de PortAventura en Tarragona, uno de sus socios de este negocio. El Corte Inglés Empresas facturó 327 en el último ejercicio, según informó su director general Víctor Liñero, y supone un 2% del total de ingresos del grupo.

Gran parte de la facturación de esta división, integrada por un plantilla de 600 personas, llega por ser el ‘modista’ de grandes empresas. Con una plantilla formada por un equipo de técnicos e ingenieros textiles, El Corte Inglés ha vestido a más de 2.000 empresas privadas y a varios organismos de la administración pública.

Entre los diferentes proyectos desarrollados por El Corte Inglés Empresas destacan la vestimenta de Repsol, Iberia, Iberdrola, Securitas, Ejército de Tierra, Policía Nacional, Guardia Civil y empresas de transportes urbanos (de Madrid y Barcelona). Correos ha sido una de las últimas compañías que confió en El Corte Inglés como diseñador, tras firmar un contrato el pasado verano que se prolongará durante cuatro años.

Actividad internacional

Según desvelaba la empresa en su presentación, su red de clientes de esta división se eleva ya hasta los 7.500 clientes y se gestionan a través de 20 oficinas, dos de ellas situadas en Perú y Panamá. Precisamente, este último país ha sido el protagonista de último proyecto sociosanitario de El Corte Inglés Empresas. La firma que preside Jesús Nuño de la Rosa ha participado en la ciudad hospitalaria de Panamá.

La residencia Hospital del Rey, Sanitas Residencial, Residencia Caser en Badajoz o la clínica Ruber Dental son otro de los proyectos de obras y equipamiento de la compañía. Esta división también ha intervenido en la reforma de restaurantes como StreetXo de David Muñoz, el mexicano Cascabel de Roberto Ruiz, la heladería Rocambolesc de Jordi Roca, Las Nubes de Castellana, el Café Saigón, y el mercado La Lonja del Barranco en Sevilla.

Negocio hotelero

La oferta de rehabilitación, reforma, mobiliario y equipamiento ha logrado una gran aceptación entre las cadenas hoteleras. El Corte Inglés logró que la cadena estadounidense Marriott le contratara para la remodelación del Hotel Auditorium de Madrid y, actualmente, trabaja en un proyecto de la cadena como es el Hotel Ercilla en Bilbao.

Uno de sus principales contratos ha sido con PortAventura. El Corte Inglés ha reformado las 500 habitaciones que alberga el hotel PortAventura y ha equipado las 150 habitaciones del recién estrenado Hotel Colorado Creek, que también se incluye dentro del complejo turístico de este parque temático. Un proyecto que, según explican los representantes de PortAventura, ha supuesto una inversión total de cerca de 10 millones de euros.

El Eurostars Hotel Real de Santander ha sido otra de las alianzas que ha forjado el equipo de reformas de El Corte Inglés. Este complejo, perteneciente a la familia Botín y que gestiona el Grupo Hotusa, es uno de los referentes de la capital cántabra y fue reformado con motivo de los cien años del conocido hotel en colaboración con la cadena de grandes almacenes.

También ha participado recientemente en la remodelación del Only You de Valencia, el Five Flowers de Formentera (primer hotel 5 estrellas de la isla) y el Catalonia Gran Vía de Madrid. La compañía asegura que es un referente en el sector hotelero nacional y ahora busca que las grandes firmas internacionales le tengan en cuenta para sus reformas.