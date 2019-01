Cuánto gana Change.org cada vez que firmas una petición

Change.org, la plataforma solidaria en la que cualquiera puede publicar una petición para recoger firmas en favor de una causa, impulsa aquellas peticiones financiadas con publicidad.

Esta página web permite a los usuarios apoyar económicamente cualquier campaña. A cambio, Change.org promociona la misma mediante el envío de correos electrónicos a los 14 millones de usuarios que posee en España para invitarles a que firmen, además de mostrarle este tipo de peticiones -e invitar a su firma- cuando un usuario acaba de adherirse a cualquier otra causa.

“Sabemos por una declaración de 2015 del entonces Director de Comunicación de Change.org, John Coventry, que la empresa ingresaba decenas de millones de dólares. Si tenemos en cuenta que desde esa época la organización ha crecido en más de 100.000 nuevos usuarios al día, hasta superar los 267 millones, 14 millones en España, y que su equipo lo conforman tan solo 212 personas, 7 de ellas en España, todo apunta a unos beneficios económicos astronómicos. No es lo mismo recaudar dinero para causas sociales que utilizar causas sociales para recaudar dinero”, explica Arturo Tirador, usuario de la plataforma que mantiene una cruzada con la misma para que ésta sea más transparente. En España la compañía declaró en el registro mercantil unos ingresos de 843.000 euros correspondientes al año 2017.

Su objetivo es que Change.org publique las cuentas para ver de dónde le viene la financiación y qué se hace con ella cree que es "lo justo para quienes apoyamos la plataforma". Tirador es un Caballo de Troya que ha publicado una petición en Change.org para que la propia Change.org sea más transparente. Ya ha conseguido más de 10.000 apoyos.

Asegura haber analizado 2.000 peticiones para ver las firmas conseguidas y su relación con la publicidad. Asegura que "el 95% de las peticiones obtienen una ínfima repercusión en términos de firmas recabadas, con menos de 5.000 apoyos. El grado de eficacia es, cuando menos, muy mejorable", explica.

Algo que dice que cambia cuando se invierte publicidad. "Yo lo he vivido en mis propias carnes. No conseguía firmas en mis peticiones pero cuando invertía dinero la cosa cambiaba. También detecté que a medida que iba invirtiendo más los apoyos descendían, por lo que debía aumentar cada vez más la inversión", concluye.

Desde Change.org dan su punto de vista al respecto. "Que una campaña cuente o no con publicidad pagada por parte de usuarios no tiene ninguna relación con que nuestro equipo de campañas la impulse o no. Y es importante que esto quede claro. El modo en que funciona el patrocinio es muy sencillo: cuando un usuario firma una petición, se le ofrece, entre otras cosas, patrocinar dicha petición para darle más visibilidad dentro de la plataforma. En resumen: el servicio de peticiones patrocinadas permite a los usuarios dar más visibilidad a las campañas que les interesan o en las que estén más implicados personalmente. Así, otros usuarios de Change.org podrán ver las campañas y decidir si la firman o no.", apunta José Antonio Ritoré, director de Change.org en España.

La compañía asegura que el máximo que un usuario puede aportar para impulsar una causa se fija en 4.000 euros -arranca desde los dos euros-, aunque en España ninguna persona haya desembolsado tal cantidad. La media que gastan los usuarios que apuestan por la promoción para ganar peticiones es de 7 euros.

Change.org no es una ONG, pese a utilizar ese dominio en su dirección de Internet. Está declarada como una empresa con ánimo de lucro con certificación privada 'B Corporation'. Las empresas que poseen este marchamo deben tener como objetivo la generación de cambios sociales o ambientales. Además, Change.org está registrada en Delaware, estado norteamericano con una fiscalidad muy laxa para las empresas, por lo que es considerada por algunos como un paraíso fiscal.

Socios

Otra vía de financiación de la plataforma está en los socios, que pagan entre 5, 10, 15 y 20 euros al mes.

"Actualmente Change.org cuenta en España con 10.000 socios que nos ayudan a sostener la plataforma cada mes. En el mundo hay cerca de 100.000 socios. Son fundamentales porque nos aportan buena parte de los recursos que necesitamos para mantener nuestra infraestructura y cumplir nuestra misión de empoderar a cualquier persona, en cualquier lugar, y conseguir los cambios que quieren ver. Los socios reciben contenido exclusivo, como esta revista exclusiva para ellos que publicamos a finales de 2018 con 10 de las grandes victorias del año. La publicidad y nuestros socios garantizan la supervivencia de la plataforma, sin ellos sería imposible Change.org", reconoce Ritoré.

El equipo de campañas de Change.org ofrece soporte gratuito (difusión a través del email, diseño de estrategia, contacto con medios, etc.) a algunas de las campañas que se inician cada semana en la plataforma y diseña tutoriales y guías de las que el 100% de las campañas que se inician en Change.org pueden beneficiarse de forma gratuita.

Change.org dice trabajar en un informe de transparencia global en el que facilitará cifras de negocio

En España se inician más de 500 peticiones semanales. "El equipo actual solo puede ayudar, de momento, a entre 5 y 20 peticiones semanales, que seleccionamos aplicando unos criterios de empoderamiento ciudadano: que la campaña tenga una buena historia personal detrás, que esté dirigida al destinatario correcto, que el creador o creadora de la campaña esté implicado al 100% en su lucha y que el cambio que se persigue sea conseguible y pueda beneficiar a otras personas o provocar un cambio sistémico. El equipo de campañas elige aquellas peticiones a las que ayuda cada semana aplicando exclusivamente estos criterios de empoderamiento y en ningún caso guiado por el número de veces que una petición haya sido patrocinada", explican Ritoré. La empresa cuenta con unos 7 empleados en España, 300 en todo el mundo.

"La mayor parte de nuestros recursos en España nos la aportan los socios. Toda la organización está trabajando actualmente en un informe global de impactoy transparencia que queremos publicar en los próximos meses", explica Ritoré.

Ese informe colmaría la inquietud de Arturo Tirador, y también la de los 10.000 usuarios que, a través de la propia plataforma, reclaman más transparencia a Change.org