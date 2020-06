La justicia de EEUU rebaja las pretensiones de Naturgy para ejecutar el laudo contra Egipto

El juez norteamericano que lleva la ejecución del laudo de 1.700 millones que Egipto debe pagar a Unión Fenosa Gas (UFG), formado por Naturgy y ENI, ha rebajado la última petición de la energética española y su socio italiano tras acotar sus peticiones de obtener documentación del país africano para ejecutar el laudo.

Como ya publicó este diario, UFG había presentado dos solicitudes de ‘discovery’ contra la entidad financiera The Bank of New York Mellon Corporation y la cámara de compensación norteamericana The Depository Trust Company (DTC), ambas vinculadas a Egipto. Naturgy y su socio querían obtener información que obra en poder de ambas compañías y que resulta necesaria para poder avanzar en la ejecución del millonario laudo. Egipto se opuso y ha logrado que el juez ajuste el 'discovery', si bien el pronunciamiento sigue siendo favorable para los intereses de la compañía que preside Francisco Reynés.

Según consta en un reciente escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli, el juez americano ha decidido acotar el volumen de información al que puede tener acceso UFG en lo que a DTC se refiere. Egipto se había quejado de que ambas compañías habían pedido documentación de forma indiscriminada, que las peticiones eran excesivas y cuestionaban la necesidad de prestar declaración. UFG está asesorado por King & Spalding y Egipto por el despacho Dechert.

Tras estudiar la petición, el juez ha decidido seguir adelante con el 'discovery', pero limitándolo y ha aceptado la petición de Egipto de no tener que prestar declaración al no considerarlo necesario. Cabe precisar que la información requerida por UFG es eminentemente económica y se refiere a los fondos con los que cuenta Egipto, su origen, trazabilidad, dónde están depositados, etc. Aunque Naturgy y ENI no han logrado que se atienda la totalidad de su petición, sí tendrán acceso al grueso de la documentación, por lo que en definitiva el juez sí apoya y respalda el núcleo de la petición de ambas compañías. También han conseguido que se les garantice acceso a información que esté fuera de Estados Unidos, algo que Egipto también rechazaba.

Un conflicto millonario

En 2018, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), la corte arbitral del Banco Mundial, falló a favor de UFG y condenó a Egipto a compensarles con 1.700 millones de euros por interrumpir de forma unilateral el suministro de gas natural a la citada planta escudándose en la explosión de la Primavera Árabe.

Tras este pronunciamiento favorable, Naturgy y ENI iniciaron los trámites para homologar el laudo en Reino Unido y en Estados Unidos, de forma que sea reconocido en estas jurisdicciones con el mismo peso que una sentencia dictada por sus tribunales. Es habitual que los laudos contra Estados soberanos se intenten ejecutar en EEUU por la creencia de que ahí los Estados tienen bienes susceptibles de embargo y las autoridades americanas no van a interferir en la ejecución.

El propio Francisco Reynés, presidente de Naturgy, quiso tranquilizar a los accionistas en la junta declarando que esperaba "un nuevo acuerdo" en el caso de conflicto por la planta de Damietta. "Haremos todo lo posible para llegar a un nuevo acuerdo" y declaraba que esto es mejor que "esperar a resoluciones tardías en el ámbito arbitral o judicial". De momento, la actividad judicial en Estados Unidos sobre este laudo continúa.