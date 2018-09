Una multinacional española en Arabia: "Por favor, que intervenga el Rey"

"Hace unos años si oías hablar español por aquí te volvías sorprendido, pensabas que no podía ser otra persona que no fuera de la Embajada española", recuerda el ejecutivo de una multinacional española presente en Arabia Saudí. "Ahora es distinto, hay cientos de españoles que se han venido a vivir aquí, con sus familias. Ya no es tan raro escuchar español en Riad [capital de Arabia Saudí]", dice en una conversación telefónica con este diario. "Pero lo que está ocurriendo puede echarlo todo a perder", lamenta.

Al igual que este ejecutivo, otras fuentes empresariales consultadas por este diario confirman que la polémica creada por la decisión del Ministerio de Defensa de paralizar la venta de 400 bombas a Arabia Saudí puede poner en peligro la relación comercial entre España y el país, no sólo el contrato de Navantia.

"El contrato de Navantia es poco comparado con todo lo que se está haciendo aquí, el AVE a la Meca, el Metro de Riad, obras de distribución de agua, de tráfico...", apunta el ejecutivo de la multinacional española.

Los directivos y empleados de las compañías españolas presentes en Arabia Saudí "lo estamos pasando mal, no sabemos qué va a pasar, pero sí hemos visto lo que ha pasado en otras ocasiones", comenta, refiriéndose a la decisión de Arabia de romper relaciones comerciales con Canadá después de que el pasado 2 de agosto la Ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, publicara en su cuenta de Twitter un comentario en referencia a la detención de una defensora de los derechos de la mujer y otros activistas en el país.

"Arabia no amenaza, impone un boicot real", advierte. "Aquí la visión de lo que ha pasado es totalmente distinta a la que se tendrá en España", explica. "Arabia está en guerra con Yemen, los que trabajamos aquí hemos visto caer misiles de Yemen, y aquí lo que están viendo ahora es que un país que se supone amigo como España se niega a vender unas armas que se había comprometido a hacerlo, pueden tomarlo como una afrenta seria", añade.

Robles en el Senado

Arabia Saudí y sus fuerzas aliadas iniciaron en 2015 una ofensiva contra Yemen después de que los milicianos hutíes tomaran por la fuerza el control del Gobierno de Saná (la capital de Yemen). El conflicto ha sumido al país al borde de la mayor crisis de hambruna existente en la actualidad.

El mes pasado un bombardeo de la coalición militar que lidera Arabia Saudí al norte de Yemen causó decenas de muertes de civiles, la mayoría niños. El suceso se ha ligado a la decisión de la Ministra de Defensa, Margarita Robles, de paralizar la venta acordada hace tres años de 400 bombas a Arabia Saudí, por algo más de 9 millones de euros, conocida la pasada semana.

La Ministra de Defensa dijo el lunes en el Senado que la venta de 400 bombas a Arabia está "en fase de estudio"

La plantilla de Navantia inició movilizaciones ante el temor de que la medida de cancelar esa venta supusiera la suspensión del contrato que la compañía pública española ha acordado este año con la armada saudí para construir cinco fragatas, que darán empleo a unas 6.000 personas y que está valorado en cerca de 2.000 millones de euros.

El lunes la Ministra compareció en el Senado y garantizó que el contrato de Navantia no corre peligro. Pero sus palabras no acaban de convencer a nadie, ya que sostuvo que la venta de las 400 bombas a Arabia Saudí está "en fase de estudio".

Fuentes sindicales de Navantia consultadas ayer lunes por este diario advirtieron que "las espadas siguen en alto" y que van a mantener reuniones y asambleas para decidir nuevas movilizaciones en el astillero de la compañía dependiente de la Sepi en San Fernando (Cádiz).

"Sólo el Rey puede solucionar el entuerto"

"Si Arabia toma represalias contra España por este asunto, muchas empresas tendremos que hacer EREs bestiales", comenta el ejecutivo de la multinacional española consultado por este diario.

En los últimos años han sido varios los contratos que grandes compañías españolas han logrado en Arabia, desde el AVE a la Meca, hasta el Metro de Riad. FCC, Indra, Adif, Acciona o Técnicas Reunidas son algunas de las multinacionales españolas que en la actualidad están presentes en el país desarrollando grandes obras de infraestructura, agua, gas o gestión de tráfico aéreo.

La misma fuente asegura que se han mantenido contactos en los últimos días con organizaciones españolas, con la Embajada española en Riad y con la patronal empresarial, Ceoe. Pero "el único que puede solucionar este entuerto es el Rey", dice. "Por favor, que intervenga el Rey".