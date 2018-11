La multa a Borrell supone el 1,5% de los 2 millones que el Ministro ganó en Abengoa

La multa impuesta por la Comisión Nacional del Mercado de Valores a José Borrell, de 30.000 euros, por uso de información privilegiada en Abengoa, representa un 1,5% de lo que el actual Ministro de Asuntos Exteriores ganó como consejero del grupo energético entre los años 2010 y 2016, dos millones de euros.

Borrell, siendo consejero de Abengoa, vendió 10.000 acciones de la compañía por 9.030 euros el 24 de noviembre de 2015. La operación se realizó un día antes de que la multinacional sevillana anunciara su entrada en preconcurso de acreedores, y su valor en Bolsa cayera a plomo. La CNMV sostiene que Borrell disponía de información privilegiada, habiendo cometido una "infracción muy grave".

La sanción impuesta por el regulador del mercado es la menor que contempla la Ley del Mercado de Valores, que no está vinculada a la remuneración obtenida por el infractor. En su defensa, según declaraciones públicas, José Borrell sostiene que la evaluación de la CNMV no es la correcta, aunque no la ha recurrido, y que vendió una parte muy pequeña de su participación en la empresa.

300.000 euros al año

José Borrell fue el consejero independiente mejor pagado por Abengoa. El Ministro accedió al consejo de administración del grupo energético en el año 2010, y se mantuvo en el mismo hasta 2016.

De acuerdo a los informes anuales de Gobierno Corporativo y de remuneraciones de Abengoa, Borrell cobró cada ejercicio, entre 2010 y 2015, 300.000 euros. De esa cantidad, 200.000 euros correspondían a dietas por asistencia a los consejos y retribución como consejero; y 100.000 euros como salario por su presencia en comisiones del consejo de administración.

En 2016, Borrell percibió 185.000 euros como consejero de Abengoa. El ministro presentó su dimisión al puesto en noviembre de ese año, cuando el grupo se encontraba ultimando un acuerdo con los acreedores para evitar el concurso.

En total, José Borrell percibió 1,98 millones de euros como consejero de Abengoa entre 2010 y 2016.

Defendió a Benjumea

Entre el 14 y el 23 de septiembre de 2015, el consejo de Abengoa se reunió prácticamente a diario para tratar los avances en la negociación con la banca sobre una ampliación de capital de 650 millones de euros que el grupo había puesto en marcha mes y medio antes.

La compañía no pudo firmar esa operación, y dos meses después presentó preconcurso de acreedores, el mayor de una empresa española, con una deuda superior a los 9.000 millones de euros. El 23 de septiembre de 2015, el presidente del grupo, Felipe Benjumea, cesó en su cargo.

El expresidente de Abengoa percibió una indemnización de 11,4 millones por cesar en su cargo

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones convocó una reunión para aprobar el cese de Felipe Benjumea, en la que igualmente se incidió en el carácter no voluntario de la medida. José Borrell era miembro de esa comisión de Abengoa, que tuvo responsabilidad en la aprobación de una indemnización millonaria para Benjumea y el exconsejero delegado del grupo, Manuel Sánchez Ortega.

Benjumea y Sánchez Ortega percibieron una indemnización de 11,4 y 4,5 millones de euros respectivamente poco antes de que la empresa solicitara preconcurso. El antiguo consejo de administración de Abengoa fue a juicio por ese pago, celebrado en la Audiencia Nacional; sin embargo, Borrell no fue imputado porque cuando se acordó el cese de Felipe Benjumea y su indemnización, se ausentó de la reunión.

Durante el juicio, celebrado entre finales de 2017 y principios de este año, Borrell, que declaró como testigo, sostuvo que fue la banca acreedora, en particular Santander, los que provocaron el cese de Benjumea como presidente.

El actual Ministro de Exteriores aseguró durante el juicio que en las fechas previas al hundimiento de Abengoa, entre 2014 y 2015, invirtió 50.000 euros en acciones del grupo. "Si no hubiera creído en la viabilidad de la compañía no lo hubiera hecho", aseguró en octubre del pasado año. Benjumea y Sánchez Ortega, y el antiguo consejo de administración de Abengoa, fueron absueltos.