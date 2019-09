Así se está gestando en España un 15M por la lucha contra el cambio climático

Anoten esta fecha: 27 de septiembre de 2019. Ese viernes, en dos semanas, puede suponer un antes y un después en la (breve) historia de las movilizaciones en España por el medio ambiente.

Cientos de asociaciones se han sumado a la llamada de cuatro plataformas para convocar ese día manifestaciones por todo el país a favor de la lucha contra el cambio climático. Un movimiento cuyo alcance todavía es pronto de valorar, pero del que muchos piensan que generará algo parecido a lo que activó el 15M o el 8M feminista.

No tienen líderes o portavoces identificados. Las plataformas y asociaciones, muchas de ellas de reciente creación, trabajan con especial incidencia sobre la población más joven, en los colegios. Han tomado el relevo de las organizaciones ecologistas tradicionales -Greenpeace, Ecologistas en Acción...- y amenazan con ocupar las calles, de forma pacífica, dentro de dos semanas.

"Se ha producido un relevo generacional en el ámbito ecologista, como ha ocurrido en el movimiento feminista", considera Vanessa Álvarez

La del 20 al 27 de septiembre "será la Primera Oleada", comenta Rosa Fraga, de 2020 Rebelión por el clima, reflejo en España de la plataforma internacional By 2020 We Rise Up. La asociación fue creada en Madrid el pasado mes de abril. "No sé si de esta Primera Oleada [del viernes 20 al viernes 27 hay cada día convocadas diversas acciones] saldrá ya algo parecido al 15M, pero si no, será en la Segunda o Tercera Oleada, previstas para principios de 2020 y para antes de verano del próximo año", comenta.

La organización, que habla también de "olas de perturbación", tiene previsto llevar a cabo el próximo 7 de octubre una acción de desobediencia civil no violenta, sobre la que de momento no se han dado detalles.

"Se dan todos los ingredientes para que salte un 15M por la lucha contra el cambio climático", considera Javier Pamplona, de Juventud por el clima. "En España este movimiento todavía está poco maduro, quizá no surja este año, pero sí que será caldo de cultivo para el próximo", dice. La plataforma se creó el pasado mes de febrero, y es la versión en España de Fridays for Future, el movimiento popularizado por la joven activista sueca Greta Thunberg.

Los bancos y las empresas se han subido también a la ola de la lucha contra el cambio climático

El pasado 15 de marzo Juventud por el clima participó en la organización de una manifestación en Madrid por el clima, convocada a nivel mundial por Fridays for Future. "Sólo tuvimos dos semanas para organizarlo todo, pero cuando el día de la manifestación llegamos a la Puerta del Sol dijimos 'Guauuu...', había más de 10.000 personas", recuerda.

"La movilización de marzo fue una gran sorpresa, no me atrevo a decir lo que pasará el próximo día 27, pero seremos más, en esta ocasión están convocadas todo tipo de organizaciones, sindicatos, colectivos, y el llamamiento no es sólo a los más jóvenes", añade.

2020 Rebelión por el Clima y Juventud por el clima son las "plataformas" que, junto a Alianza por el Clima y Alianza por la Emergencia Climática, han sumado a 300 organizaciones para apoyar la "Huelga Mundial por el Clima" convocada el viernes 27 por Fridays for Future.

"Se ha producido un relevo generacional en el ámbito ecologista, como ha ocurrido en el movimiento feminista", considera Vanessa Álvarez, de Alianza por la Emergencia Climática, fundada el pasado mes de mayo. "Exigimos la declaración de Emergencia Climática por parte del Estado español, no una declaración vacía sino acompañada de medidas concretas", explica.

Un grupo de WhatsApp creado por madres de niños y niñas de colegios dio lugar el pasado mes de marzo a la organización Madres por el Clima

"Es totalmente factible que haya un 15M climático", afirma Álvarez."Hasta ahora había un movimiento ecologista tradicional que no acababa de contactar con la población, y de repente aparece Fridays for Future y lo cambia todo", dice.

Movilización en los colegios

Antonio Ruiz de Elvira, de la Universidad de Alcalá de Henares, Catedrático de Física Aplicada, sostiene que ahora en los colegios hay más sensibilidad respecto al clima que en las universidades, y se muestra escéptico respecto a la posibilidad de que se genere un 15M climático.

"Desconfío que sea posible ver una movilización importante; veo que hay más movimiento en los colegios que en la Universidad", dice Ruiz de Elvira, ex-presidente de la asociación Amigos de la Tierra. "En la Universidad de Alcalá organizábamos seminarios en verano junto con la Universidad de San Diego sobre cuestiones de medioambiente y los estudiantes españoles no acudían", recuerda.

El diputado de EQUO Juantxo López Uralde defenderá la declaración institucional de emergencia climática el martes en el Congreso

"Acaban de empezar las clases en la universidad y, de momento, yo no veo interés en manifestarse o en hacer alguna otra cosa", expone. "Como dije el otro dia en la SER, las 'manis' son cosa de otra época, en la cual los políticos tenían miedo de salir a la calle. Hoy la acción que tiene efecto es el voto", afirma. "Quizá la movilización comience en los colegios y arrastre a las universidades", apunta.

Hace cuatro años se creó un grupo de WhatsApp de madres de niños de colegio, la mayoría de Madrid, en el que se compartían "dudas de crianza", explica Yetta Aguado, una de sus integrantes. El 15 de marzo pasado ese chat dio lugar a la asociación Madres por el Clima.

"De los comentarios que compartíamos surgió la necesidad de hacer algo, hablábamos de problemas de salud de los niños por la contaminación... Fue algo casi instintivo, enseguida creamos ese grupo de Madres por el Clima y en dos días éramos ya más de 200 madres", recuerda.

"Nuestro objetivo son los colegios, sensibilizar a los alumnos y a los profesores; los chat de Madres por el Clima se han ido multiplicando por todas las provincias", explica. "Creo que sí, que la movilización del 27 de septiembre va a tener impacto", señala (Madres por el Clima se ha adherido a la convocatoria).

La asociación Teachers for Future ha llegado a 600 colegios en España

En 2017 un grupo de profesores creó un blog, El Guiño Verde, para divulgar experiencias educativas relacionadas con la educación ambiental. Recientemente ese blog ha generado la creación de la asociación Teachers for Future, organización de profesores preocupados por la crisis climática que también se ha sumado a la movilización de la última semana de septiembre.

"Tenemos más de 3.000 seguidores en Twitter", comenta Miriam Leirós, portavoz de la asociación de profesores que ha llegado a 600 colegios españoles. Para la semana del 20 al 27 de septiembre, Teachers for Future ha organizado diversas actividades en las escuelas, un minuto de silencio un día, ir con camiseta verde otro, pegada de carteles... "Creo que es posible llegar a un 15M, veo ya mucha gente concienciada", opina. "No se si saldrá algo político de todo esto, no es el objetivo, pero sí creo que puede obligar a que los políticos hagan algo", dice.

La ola financiera

Cuando el mundo financiero se sube a la ola, la ola es imparable. El movimiento social en España a favor de la lucha contra el cambio climático coincide con una apuesta clara de la banca y la gran empresa por la descarbonización y las renovables.

"El cambio climático es uno de los problemas más acuciantes de nuestro tiempo", afirma Ana Botín

"Hasta que el sector financiero no ha entendido el reto al que nos enfrentamos y ha visto las oportunidades que se pueden generar, no hemos empezado a ver que las cosas se están moviendo", sostiene Verónica López, consultora del área de Economía Aplicada de Analistas Financieros Internacionales (AFI). "La labor de la banca de inversión, los fondos, las entidades financieras, es clave para demostrar que las inversiones en la descarbonización son rentables", añade.

Santander informó ayer sábado haber sido reconocido "como el banco más sostenible del mundo" por la publicación del índice Dow Jones Sustainability. "Hemos cumplido con nuestra misión de contribuir al progreso de las personas y empresas (...) luchando contra el cambio climático apoyando la transición a la economía verde", dice la presidenta de la entidad, Ana Botín, en el comunicado. La entidad se ha comprometido a "facilitar más de 120.000 millones de euros en financiación verde entre 2019 y 2025".

También BBVA ha participado ya en 13 operaciones de emisiones de bonos verdes, y ha anunciado que destinará 100.000 millones de euros hasta 2025 en este tipo de financiación. Banco Sabadell ha colaborado en la colocación de operaciones de bonos verdes de Iberdrola, entre otras.

La ola política

El movimiento social en España contra el cambio climático "ya está en marcha", destaca Juantxo López Uralde, diputado de Equo. "El próximo día 27 habrá una gran movilización, es imparable", dice.

Este martes, López Uralde defenderá la declaración institucional de emergencia climática que Unidas Podemos llevará al Congreso. "En el terreno político español, a nivel de discurso han habido avances, a excepción de VOX, que tiene una visión alucinante y niega el problema", señala. "Incluso el PP reconoce la gravedad del asunto", añade.

"Ya no hay tiempo para una transición, hay que romper con el modelo energético y económico anterior", dice Fernando Ferrando

"Espero que el martes la propuesta de declaración de emergencia climática sea aprobada sin problemas", comenta. "No es algo partidista, es algo que hay que hacer, no se puede volver a los debates de antes, es necesaria la declaración y la adopción de medidas, que sea una prioridad política", insiste.

Fernando Ferrando, Ingeniero Superior Industrial del ICAI y Licenciado en Ciencias Económicas, presidente de la Fundación Renovables, exdirector general de Gamesa Energía y también de Energías Renovables de Endesa, advierte que un problema como el del cambio climático "no es cuestión de debatirlo sino de arreglarlo".

"Hemos pedido la declaración de Emergencia Climática, no es motivo de discusión, hay que hacerlo, no se trata de llevar a cabo una transición, sino de romper totalmente con el modelo energético y económico anterior", defiende. "La transición ya no es válida", subraya. "La Ministra de Medio Ambiente, Teresa Ribera, es consciente del problema, pero dice que mientras el Gobierno está en funciones no puede hacer nada", apunta.

¿Generará la movilización social prevista para la última semana de septiembre un movimiento similar al 15M? ¿Se tomarán las calles, habrá sentada en la Puerta del Sol? ¿Surgirá un nuevo partido político que apoye la lucha contra el cambio climático? Y... ¿acudirá Ana Botín, presidenta de Santander, a la manifestación del 27 tras su viaje a Groenlandia con Jesús Calleja? La respuesta, en dos semanas.