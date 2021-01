Tecnológicas norteamericanas, el espía que vive de la hemorragia consentida de tus datos

Las tecnológicas norteamericanas se han convertido en el mayor espía consentido del mundo. Y los españoles no íbamos a ser menos. Somos muchos los que utilizamos el teléfono móvil para despertarnos. Ese es el primer dato que poseen de nosotros: la hora a la que pueden empezar a vampirizar datos. A partir de ahí todo se convierte en una hemorragia de información.

Los llamados GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple, y también Microsoft) abosrben todo dato que pueda ser susceptible de convertirse en un ingreso. Después de despertarnos, preparamos el desayuno. Hasta en eso andan metidos. Hace tres días mi amigo Manu Arias me mandaba sorprendido una publicidad que recibía de sitios en los que disfrutar de un 'brunch'. Segundos antes le había propuesto a su señora este plan. El teléfono -y su micrófono- estaban cerca. Múltiples aplicaciones de las que instalamos en Android o iOS no funcionan si no permitimos el acceso al micrófono del equipo. Poco más hay que añadir.

Mientras damos cuenta del desayuno consultamos las noticias. Una mina de oro para nuestros teléfonos. Google muestra publicidad relacionada con aquello en lo que hacemos clic. Si pasamos por nuestro perfil de Facebook, más de lo mismo. Hay usuarios, incluso, que reciben consejos de gorras cuando suben selfies con este complemento en su cabeza, o de clínicas en las que implantarse cabello cuando se la quitan y desnudan su calvicie. No solo eso. Las ofertas se ajustan al bolsillo. Instagram sabe cuánto nos podemos gastar. ¿Cómo? Cada vez que se sube una foto personal, puede determinar el valor de la ropa. También el precio medio del restaurante en el que se fotografía ese primer plato tan minuciosamente presentado. Ese batido de información es clave para desentrañar el poder adquisitivo.

Por poder, los gigantes tecnológicos pueden saber hasta el ritmo de nuestros ronquidos o la cantidad -e intensidad- de las relaciones sexuales que mantenemos

Este espionaje no cesa ni cuando trabajamos. Al arrancar el ordenador abrimos una ventana -qué paradoja- para que Windows, y por ende Microsoft, sepan más de nosotros. Cortana, su asistente virtual, puede escuchar nuestra voz, nuestras conversaciones con un compañero de trabajo, con un proveedor u otra empresa. No hay que olvidar que son sistemas capaces de reconocer exactamente qué decimos, punto por punto y en tiempo real: Alexa, Google Home, Siri... Los GAFA también tienen tecnología para monitorizar la manera en que pulsamos el teclado. Esto determina quién está exactamente al otro lado del mismo -en caso de ordenadores usados por varias personas-, su estado de estrés o cansancio y un sinfín más de datos más allá del contenido literal escrito en el tecleado. Si trabajas en sistemas Apple, que no en Windows, sufrirás más o menos lo mismo.

Es una hemorragia consentida. Todas las tecnológicas permiten seleccionar los datos que se desean compartir o el hardware que pueden controlar, pero es una tarea tediosa para el usuario. Además, muchas funciones que dan sentido a ordenadores y móviles no funcionarían. El cacharro pierde su razón de ser. Es como tener un coche con el volante bloqueado. Siempre lo tendremos parado. A esto hay que añadir que, en general, no vemos peligro en compartir nuestros datos. Sin embargo, no debemos olvidar que, por poder, los gigantes tecnológicos pueden saber hasta el ritmo de nuestros ronquidos o la cantidad -e intensidad- de las relaciones sexuales que mantenemos en función del nivel de jadeos. Si te preocupa, apaga tu teléfono antes de dejarlo en la mesilla. Aunque eso tampoco garantiza nada. Incluso apagado puede transmitir datos.