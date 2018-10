Los motivos por los que muchas madres no reclamarán a Hacienda tras la sentencia

La sentencia del Tribunal Supremo que declara exentas las prestaciones por maternidad se va a convertir en un quebradero de cabeza para Hacienda y para las mujeres que hayan sido madres desde el año 2014. Abre la puerta a que muchas de ellas reclamen al fisco lo que les retuvo durante su permiso de 16 semanas para el cuidado de cada hijo, pero ojo, no todas podrán hacerlo. Muchas de ellas no tendrán derecho a recibir nada porque probablemente no habrán pagado esta retención.

Los cálculos de los técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, cifran en 1,08 millones el número de beneficiarias, pero lo cierto es que no todas las mujeres que hayan tenido hijos en el periodo que no ha prescrito (entre 2014 y 2018) pedirán la devolución. Unas no podrán hacerlo y otras tendrán derecho a reclamar tan poco, que no merecerá la pena.

Muchas de las mujeres que han disfrutado de su baja en los primeros meses de 2018 no tendrán derecho a devolución. ¿Por qué? Porque Hacienda no aplica retención a las prestaciones a no ser que la afectada lo solicite, así que muchas personas que creen que tienen derecho a reclamar, no podrán hacerlo en realidad.

A muchas mujeres no se les habrá practicado retención y en otros casos la cifra será tan baja que no merecerá la pena reclamar

Otras mujeres tendrán derecho a reclamar, pero cantidades ínfimas que les llevarán a no hacerlo. Y es que muchas trabajan a tiempo parcial al tratarse de un segundo tercer o cuarto hijo, otras tienen sueldos tan bajos que la retención es demasiado baja para tomarse la molestia de reclamar. Así que toca revisar detenidamente las declaraciones y no precipitarse.

En cualquier caso, hay más de un millón de mujeres que podrán al menos revisar si tienen derecho o no a la devolución. Y más de 20.000 hombres que también podrán reclamarla si han disfrutado del periodo cedido por la madre, ya que la prestación que él percibe sigue siendo de maternidad y no la de paternidad. En total, todas estas personas percibieron 6.244,47 millones de la Seguridad Social por estas prestaciones. Tras la sentencia, Hacienda tendrá que reducir las cuotas íntegras en 1.677 millones, lo cual no significa que tenga que devolver ese importe, sino únicamente la parte de las retenciones que queden por devolver.

Hay dos matices importantes que hay que tener en cuenta: las madres que no presentaron declaración de IRPF por no estar obligadas a hacerlo durante estos años, pueden presentar ahora su declaración si, tras la exención decretada por el Tribunal Supremo, le resulta alguna cantidad a devolver.

Pedir la devolución puede ayudar a tener acceso a algunas ayudas públicas como becas o bonos sociales

Y en determinados casos, no sólo interesará reclamar si quedan retenciones por devolver, sino también para reducir las bases declaradas a efectos de percibir otras ayudas públicas que dependan su reconocimiento de los ingresos declarados; como becas, becas-comedor, bonos sociales, ayudas de alquiler, renta social garantizada, Rentas Mínimas de Inserción o cualquier otra ayuda asistencial.

Por comunidades autónomas, Andalucía y Cataluña son las que concentran el mayor número de beneficiarios de esta medida, con cerca de 196.000 y 195.000 contribuyentes, respectivamente. En el lado contrario, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son las que contabilizan un menor número de afectados, que entre ambas apenas suman 3.000 beneficiarios

¿Cuánto se puede reclamar?

Depende de cada caso. La cuantía puede variar bastante según cual sea el importe de la prestación recibida y el tipo marginal aplicado al resto de ingresos del contribuyente. Por ejemplo, para una prestación de 5.681 euros en 2015, la devolución oscilaría entre 1.000 y 2.600 euros, según las estimaciones de la OCU. Desde Gestha sostienen que es difícil calcular esta cifra.

Como ya hemos dicho antes, lo que puede hacer cualquier persona que tenga dudas es localizar el importe de la prestación por maternidad que haya percibido en los datos fiscales remitidos por Hacienda el año correspondiente. Y si no los conserva en papel, puede consultarlos en la web de Agencia Tributaria dándose de alta en el sistema ClavePin.

¿Cuál es el procedimiento para solicitarlo?

Hay que presentar un escrito de solicitud de rectificación de autoliquidación y devolución de ingresos indebidos del ejercicio en que se percibió la prestación, aunque es posible que Hacienda acabe desarrollando un procedimiento más sencillo tras la sentencia. En cualquier caso, la OCU dispone de esta 'Solicitud de rectificacion de autoliquidación y devolución prestación IRPF' que se puede descargar en Word para rellenar con los datos correspondientes.

Después habrá que presentar en Hacienda una fotocopia de la declaración y de los datos fiscales del ejercicio que se reclama, junto con el modelo. En este paso, habrá que llevar dos copias del modelo firmado para que sellen una para la afectada con la fecha de su recepción. Otra opción es enviarlo todo por correo certificado administrativo. Es importante tener en cuenta que si el niño nació en el último trimestre del año, es posible que la prestación se cobrara en dos ejercicios distintos, así que habría que solicitar la rectificación de los dos ejercicios.

Si esta solicitud se considera procedente, Hacienda rectificará la declaración presentada y devolverá la cantidad indebidamente ingresada, más los intereses de demora que correspondan. Si Hacienda rechaza la devolución, el contribuyente deberá presentar una reclamación económico administrativa. Si esta tampoco consigue un resultado positivo, tendrás que acudir a los tribunales contencioso administrativos asistido de abogado y procurador.