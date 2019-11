Moncloa avaló por escrito la Supercopa de fútbol en Arabia Saudí mientras la cuestionaba en público

"Nosotros defendemos la igualdad de las mujeres y de los hombres y la igualdad de género, la llevamos en nuestro programa. Hay cuestiones todavía por resolver socialmente, mundialmente, globalmente, y ésa que usted apunta (la discriminación de las mujeres en los estadios de fútbol de países como Arabia Saudí) puede ser una", dijo hace mes y medio la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, a preguntas sobre la entonces polémica posibilidad de que la Supercopa española de fútbol se traslade a Arabia Saudí.

En la misma línea, la secretaria de Estado para el Deporte y presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), María José Rienda, manifestó en respuesta a la misma pregunta que no apoyaría la celebración de la Supercopa de fútbol masculino en países donde "no se respeten los derechos de la mujer. Como ya dijo la portavoz del Gobierno, nosotros estamos a favor de los derechos de la mujer y, lógicamente, no estamos de acuerdo con todo lo que vaya en contra".

Paralelamente, el Gobierno ha trasladado el mensaje de que la decisión final era competencia exclusiva de la Real Federación Española de Fútbol que dirige Luis Rubiales.

Colaboración entre RFEF y Gobierno

Sin embargo, según se puede constatar desde este martes a través del Boletín Oficial del Estado, el Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de la España Global dirigida por Irene Lozano (dependiente del ministerio de Exteriores), selló el pasado 22 de octubre un convenio de colaboración con la RFEFdirigido principalmente a "la promoción de medidas para defensa y fortalecimiento de la imagen exterior y reputación de España, así como la coordinación de todas las administraciones, órganos, organismos y entidades concernidas y participantes en la ejecución de las actuaciones para su promoción exterior de España".

Con el convenio, el órgano gubernamental dirigido por Lozano y supervisado por Exteriores se comprometió a "apoyar a la RFEF en el despliegue de su agenda promocional internacional".

Este lunes 11 de noviembre, tal y como había anticipado antes Vozpópuli, la federación presidida por Luis Rubiales anunció el traslado del evento al país árabe (previa intermediación del grupo inversor de Gerard Piqué, Kosmos), un extremo en cualquier caso del que ya se había empezado a hablar en los medios desde el pasado mes de abril.

Apoyamos la promoción exterior del deporte exterior. Sabemos que es un pilar de nuestra reputación. Sobre todo en África y Asia, el fútbol es aún lo primero que muchísimas personas reconocen de nuestro país"

El acuerdo final obtenido ha sido una suculenta cifra de 120 millones de euros por tres años con el compromiso de las autoridades árabes de permitir el acceso de las mujeres a los estadios y poner en marcha una competición de fútbol femenino en Arabia, según han remarcado desde la RFEF, apuntando al "aperturismo a través del fútbol".

"Apoyamos la promoción exterior del deporte exterior. Sabemos que es un pilar de nuestra reputación. Sobre todo en África y Asia, el fútbol es aún lo primero que muchísimas personas reconocen de nuestro país", han respondido a Vozpópuli fuentes desde España Global. "En cuanto a acciones concretas, la RFEF tiene su autonomía y nosotros, Exteriores y España Global, la nuestra".