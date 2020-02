Comienza la guerra entre el Mobile y las empresas por la devolución del dinero

Las empresas preparan sus demandas contra la organización del Mobile World Congress ante la negativa de abonar el dinero que ya pagaron por el espacio en la Fira de Barcelona, lugar en el que se realiza el encuentro.

La GSMA, entidad organizadora del evento, alude a causas de fuerza mayor para cancelar el evento, algo con lo que no están de acuerdo empresas consultadas por Vozpópuli. "Nos dicen que no van a devolvernos el dinero porque ha sido causa de fuerza mayor, pero sin embargo las autoridades aseguran que el evento podía celebrarse con garantías sanitarias. Estamos pensando denunciar, no sabemos si solos o ir en grupo con otras empresas", explica el portavoz de una de las empresas afectadas, que pide no ser citado, ni tampoco a la corporación a la que representa.

Un litigio que se alargará en el tiempo. "En estos casos se trata de procesos que tardan mucho tiempo en resolverse, y este no va a ser una excepción", aseguran desde el sector jurídico.

A las empresas no les encajan los motivos esgrimidos por la GSMA para no abonar el dinero adelantado. "Nos dicen que fue un motivo de fuerza mayor pero ningún organismo de peso, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, recomendó que no se celebrase el evento por peligro de contagio", asegura una persona de otra empresa afectada por la cancelación.

Este medio ha tenido constancia de al menos cuatro compañías que ya estudian con sus departamentos legales la presentación de denuncias para conseguir recuperar el dinero.

Las empresas que decidieron participar en el Mobile World Congress abonaron hace un año una señal para reservar espacio para el año que viene, y hace seis meses pagaron el total. Es decir, el Mobile ya ha cobrado por una feria que no se va a realizar.

Sin denuncias de los operadores

El coste del suelo en la presente edición es de unos 1.150 euros el metro cuadrado, lo que multiplicado por los 120.000 metros cuadrados de suelo supone 138 millones de euros. Eso sin contar las alturas que levantan muchos stands, y por las que también se ha de pagar -no facilitamos esos datos porque la organización sólo muestra en el mapa de la feria el suelo de exposición-. Fuentes del mercado aseguran que, sumando alturas, esta cifra puede ser de unos 240 millones de euros.

El sector no espera que haya denuncia alguna por parte de los operadores de telecomunicaciones por motivos obvios. Son parte del comité directivo de la organización del Mobile.

"Sería absurdo que denunciasen por no cobrar el dinero que han invertido en la feria, sobre todo porque los principales directivos del comité de dirección de la GSMA son precisamente ejecutivos de los operadores de telecomunicaciones", aseguran las mismas fuentes.