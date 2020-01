Manuel Castells, nuevo ministro de Universidades: "Lo primero que tengo que hacer es enterarme"

Manuel Castells ha tomado posesión de su cargo durante la mañana de este lunes como ministro de Universidades, mediante la entrega de la tradicional cartera, que ha corrido a cargo de Pedro Duque, ministro de Ciencia. El ministerio de Ciencia e Innovación y Universidades se ha partido en dos, por un lado está el de Ciencia y por el otro la de Universidades.

A preguntas de periodistas en torno a las primeras decisiones que tomará tras asumir su nuevo cargo, Castells ha manifestado que "lo primero que tengo que hacer es enterarme, he pasado 40 años en la Universidad de Berkley".

En un corrillo con periodistas posterior a la entrega formal de la cartera ha explicado que ha pasado ese tiempo en la universidad californiana, de la cual es catedrático. "He estado trabajando para esta universidad desde el año 1979, soy Catedrático Emérito de Sociología y de Planeamiento Urbano y Regional de la institución", ha reconocido. Además, ha añadido que "no estoy de acuerdo con la división de la cartera de Ciencia y Tecnología, pero "es lo que hay".

No es la primera vez que Castells realiza declaraciones controvertidas. Hace unos meses, concretamente en octubre del año pasado, aseguraba en la televisión catalana TV3 que "los jueces no son ángeles, tienen su ideología y son nombrados por partidos nacionalistas españoles". Por esta y otras salidas de tono, el Gobierno de Sánchez no se fía del nuevo responsable de universidades, tal y como publica hoy Vozpópuli.

No ve medios, sólo profesionales

Recriminado por una periodista acerca de su predisposición a atender con mayor deferencia a los medios "afines" al Gobierno sanchista, Castells se ha girado con desaire para recalcar que "yo veo a profesionales, no a medios de comunicación, atenderé a todos por igual".

En cuanto al funcionamiento operativo tras la dicotomía que Sánchez ha provocado en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Castells ha manifestado que su intención es "trabajar conjuntamente. Ya lo he hablado con Pedro Duque y somos dos ministerios con un solo proyecto. Nada nos impedirá havcer cosas juntos". Una aseveración que ha contado con el refrendo de Pedro Duque, quien ha subrayado que la "intención es trabajar codo con codo".