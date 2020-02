El lío de los 100 millones de euros entre Calviño y Defensa que tiene parado el 5G

Cien millones tienen la culpa. Están cansados el Ministerio de Defensa y los operadores de telecomunicaciones. Y Nadia Calviño sufre de jaqueca con un problema que frena el desarrollo del 5G, y que tiene a varios radares del Ministerio de Defensa bloqueando el reparto de espectro contiguo.

En junio de 2018 Calviño tomaba posesión como ministra de Economía y Empresa. Un mes después, ya con mando en plaza, se producía la subasta de las frecuencias 3,4-3,8 GHz, espectro que permitirá conectar cualquier dispositivo a las redes de nueva generación.

Tras la puja, Vodafone resultó ser el único operador con los bloques de espectro contiguos, condición sine qua non para dar servicio con garantías. El resto de las telecos (Telefónica y Orange) adquirió bloques separados entre sí. Calviño se comprometió entonces a reordenar el espectro y adjudicarlo de forma contigua a los operadores que compraron frecuencias.

Calviño no encuentra una salida al callejón del 5G. El Gobierno defiende la posición de liderazgo de nuestro país en esta tecnología pero lo cierto es que sólo Vodafone ofrece servicio comercial

Pero había un problema. Por el espectro subastado pasan las bandas de varios radares propiedad del ejército. Mover esos equipos y el espectro tiene un coste estimado superior a los cien millones de euros, tal y como ha podido confirmar Vozpópuli con fuentes de total solvencia. Y sin moverlos, no puede haber reparto contiguo -sobre el papel, más adelante veremos por qué, aunque hay diferencias de criterio-.

El Ministerio de Defensa, tal y como publicó este medio, está dispuesto a abandonar esas frecuencias, pero no quiere aflojar la gallina y pagar la fiesta -sobre todo cuando es al que obligan a dejarla-. La situación está ahora como en julio de 2018. Desde el Gobierno pretenden adjudicar una partida especial en los presupuestos para que Defensa haga frente al pago del traslado de sus frecuencias, pero a día de hoy desde el Ejecutivo no saben de dónde sacar ese dinero. Por no hablar de que aún no se sabe con precisión cuándo habrá presupuestos. Calviño no encuentra una salida al callejón del 5G. El Gobierno defiende la posición de liderazgo de nuestro país en esta tecnología pero lo cierto es que sólo Vodafone ofrece servicio comercial. El operador inglés, sin embargo, está encantado con la música, por motivos obvios.

"Además, hay un claro problema de planificación. Desde el Gobierno nadie dice nada a los operadores. Hasta ahora el retraso en la adjudicación les venía hasta bien porque amortizaban más sus redes 4G, pero Vodafone está logrando una ventaja competitiva, sobre todo desde el punto de vista del marketing, con el lanzamiento del 5G. Aunque no haya servicios, Movistar y Orange quieren tener vía libre para ofrecer el servicio con garantías, y eso pasa por tener el espectro repartido de forma contigua", explican fuentes del sector.

Los operadores, cansados

Los operadores -salvo Vodafone, por motivos obvios- están hastiados con el devenir de los acontecimientos. Dentro de tres meses se cumplirán dos años de la subasta y las cosas siguen igual. Además, consideran que es una situación fácilmente solucionable.

"Los radares militares están en medio de la banda pero es posible compatibilizar su uso de con las frecuencias de los operadores, estableciendo unas zonas de exclusión en torno a las instalaciones militares, que se cuentan con los dedos de una mano. Se puede reordenar la banda aunque los militares no abandonen la banda. Es como si la Secretaria de Estado intentara justificar su inacción", explican fuentes cercanas a los operadores de telecomunicaciones.

Una situación que se antoja no cambiará en el corto plazo, visto lo visto. Defensa se niega a asumir los cien millones de euros, Calviño no se ha pronunciado respecto al reordenamiento y tampoco se otea, al menos en el corto plazo, unos nuevos presupuestos que desbloqueen la situación.