Miles de personas desesperadas recogen firmas para cobrar los ERTE en Navidad

Más de 22.000 mil personas han firmado ya una petición lanzada en la plataforma Change.org para exigir al Gobierno que acelere los pagos de las prestaciones por desempleo de muchos trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que están sin cobrar y no llegan a fin de mes.

"Estoy en un ERTE desde el 14 de marzo y a día 9 de diciembre todavía no he cobrado ni el mes de octubre ni el de noviembre. Tengo dos hijos, mi mujer cobra una pensión de 500 euros y tengo que pagar una hipoteca. Si no cobramos a tiempo, ¿con qué pretenden que paguemos nuestros recibos y demos de comer a nuestros hijos?", preguntan, desesperados.

Su objetivo es que el clamor llegue al Ministerio de Hacienda y al de Función Pública para que el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) "ponga al día urgentemente los pagos de los ERTE que deben a los ciudadanos".

Los firmantes lamentan que la "situación es indignante. Toda la vida trabajando y cuando pasa algo que ni depende de nosotros ni podemos controlar, nos encontramos con fallos tan graves como este", señala el promotor de la iniciativa.

Seguimos en un país desastre. Mientras los políticos siguen cobrando sus sueldos íntegros, muchos españoles que estamos en ERTE llevamos meses sin cobrar"

"No me vale la excusa de que están saturados. Señores, están jugando con la comida de los demás. Muchas familias dependemos de este dinero para subsistir. Muchos no podemos permitirnos esos retrasos porque no llegamos a fin de mes", recalca, en alusión a la justificación esgrimida en numerosas ocasiones por el propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que asegura que la Administración "está haciendo lo que puede".

No todas las empresas pueden adelantarles el dinero

Los trabajadores que atraviesan estas dificultades señalan que "no puede ser que, porque no se haga el trabajo a tiempo, haya familias que no se puedan permitir comer. Pongan al día los pagos de los ERTE, por favor. Se lo agradeceremos al final de toda esta maldita pandemia", piden.

Es tal la situación de vulnerabilidad que atraviesan los empleados en ERTE que están sin cobrar, sobre todo en periodo navideño, que algunas empresas se han visto obligadas a adelantar el pago de las prestaciones por desempleo a sus trabajadores para que no estén sin ingresos, como ha contado Vozpópuli esta semana.

Sin embargo, para eso es necesario contar con importantes reservas de liquidez, algo que suele suceder sólo en las grandes compañías y no en las pymes y autónomos, que también han tenido que recurrir masivamente a los ERTE.