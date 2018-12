Mikhail Fridman (LetterOne) pierde 739 millones de euros en DIA en año y medio

La contienda entre el consejo de administración de DIA y el máximo accionista de la compañía es fruto de varios motivos. Y, como en la mayoría de los ámbitos, el principal es el dinero. En este caso, los cerca de 739 millones de euros de minusvalías que tiene la participación de LetterOne, el fondo del magnate ruso Mikhail Fridman, desde su entrada en julio de 2017 en la cadena de supermercados.

Según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), LetterOne ha desembolsado, en total, cerca de 804,15 millones en sus tres grandes avances en el accionariado de DIA desde el pasado 27 de julio de 2017. Una apuesta que le ha permitido controlar el 29% de la cadena de supermercados. Este porcentaje tiene, actualmente, un valor de mercado de 64,98 millones de euros.

No obstante, hasta el pasado 29 de octubre, LetterOne ha gestionado la mayor parte de su accionariado de DIA a través de derivados financieros y prestando estas acciones a terceros que le han podido ayudar amortiguar esta caída. Unas participaciones que han podido tener como clientes a los inversores bajistas pero, como estos contratos no son públicos, no se pueden calcular el valor ni el impacto en el fondo de Fridman.

Sí es público que LetterOne compró un 10% de DIA el pasado 27 de julio de 2017. Una participación que se dividía en un 3% en acciones y un 7% a través de instrumentos financieros (denominado compra a plazo garantizada). Este porcentaje representaba cerca de 62,2 millones de acciones que, con un precio por entonces de 5,22 euros de cada una de ellos, suponía una inversión de de 324,92 millones de euros. Ese porcentaje en el mercado vale, actualmente, 22,41 millones de euros.

Su siguiente movimiento fue la compra de otro 15% de DIA. En total, LetterOne tomaba el control del 25% de DIA, un 15% en acciones directas de la compañía y un 10% la tenía controlada bajo un derivado financiero. Este paquete accionarial tenía un valor del mercado de 430,43 millones de euros. Ahora este porcentaje, con las acciones a 0,36 euros, tiene un valor en el mercado de 33,61 millones.

El pasado 28 de septiembre, la sociedad de Fridman compra otro 4% de DIA, valorado en 48,80 millones de euros. Un ‘trozo’ de la cadena de supermercados que ahora vale algo menos de nueve millones. Con este movimiento, LetterOne mantenía una división de 15% en acciones y 14% en derivados. Finalmente, el pasado 29 de octubre convertía hacía efectivo estos instrumentos derivados y convertía su 29% en accionariado directo de DIA.

DIA es una pequeña participación en el imperio de Mikhail Fridman Fridman. Según el índice Bloomberg Billionaire, listado que recoge a las 500 personas más ricas del mundo, el magnate ruso tiene una fortuna valorada en 12.500 millones de dólares, 11.000 millones de euros al cambio actual, y ocupa el 85º lugar en este ránking. No obstante, los datos de Bloomberg apuntan que su fortuna ha caído en cerca de 1.630 millones de euros en este 2018.

Entre sus principales participaciones se encuentra el 33% del banco privado más grande de Rusia, Alfa Bank, y de la cadena de supermercados más importante del país, X5 Retail. Ambas participaciones está controladas bajo su sociedad Alfa Group. Por otro lado, LetterOne es también dueño, a través de su sección de energía, de la petrolera alemana DEA y del 47,9% del gigante de las telecomunicaciones holandés Veon. Una cartera plagada de grandes inversiones donde DIA representa menos del 5%.