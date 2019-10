El dinero tiene miedo de hablar sobre la crisis de Cataluña

"Del Brexit lo que quieras, de Cataluña ni en privado", esta ha sido la respuesta de una gran empresa de distribución al ser preguntada por cómo se ha comportado su negocio catalán esta semana. El dinero es miedoso y más cuando hay opciones de perder clientes. Por ello, más de 20 empresas consultadas por este medio, cinco asociaciones y varios asesores han asegurado que su apuesta durante esta semana ha sido no realizar ninguna declaración ni en público ni en privado. "El tema es muy delicado porque está todo muy polarizado, nadie quiere que se le asocie con alguna posición", explican.

Ikea asegura que la huelga no ha afectado a su negocio en Cataluña y Mahou señala que no ha vivido ningún boicot ni ha visto afectado esta semana el consumo como sucedió tras el 1 de octubre. El resto guarda silencio. Inditex ha preferido no valorar el ataque que ha sufrido su tienda de Zara que se ha hecho viral, Mercadona tampoco se ha posicionado sobre la trifulca que se ha vivido en su tienda y El Corte Inglés no ha querido dar importancia al cierre de la tarde del viernes de su centro en Plaza de Cataluña. "Todos hemos tenido algún problema, pero hay que ser prudentes", matiza una de estas empresas.

La única compañía con actividad en la región que sí ha tomado un rumbo claro en esta semana ha sido Bon Preu, una cadena que ha liderado el crecimiento de las empresas de gran consumo en la región durante el procés. La enseña regional catalana, con cerca del 100% de su negocio dentro del territorio, ha anunciado a 'bombo y platillo' la convocatoria de huelga general, mostrando su total apoyo a lo reivindicado y asegurando el salario de sus trabajadores.

Otros sectores dan las primeras cifras. La Confederación Catalana de Hostelería y el Gremio de Hoteleros de Barcelona habla de cancelaciones inmediatas desde el jueves al fin de semana por las protestas. La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha cifrado en 25 millones de euros la pérdida diaria que supone para el sector el bloqueo de las carreteras en Cataluña y ha anunciado que estudia reclamar a las autoridades competentes por los daños ocasionados a las empresas tras una semana de bloqueos. "Una huelga y el corte de la ciudad durante una semana nos afecta", explica un taxista. "Pero es mejor que el gremio no se posicione", añade.

Silencio en los bancos

El movimiento de sedes sociales y los boicots al consumo que se vivieron desde el famoso 1 de octubre hace que se extreme la prudencia en esta nueva oleada de manifestaciones. Ni Banco Sabadell ni CaixaBank quieren ocupar ningún titular esta semana. El consejero delegado de la primera, Jaime Guardiola, y el presidente de la segunda, Jordi Gual, asistieron el lunes a unas jornadas sobre el sector financiero organizado por KPMG y Expansión. No hubo ni una llamada a la responsabilidad política así como a la prudencia, como en otras ocasiones. La valoración sobre Cataluña fue el silencio.

La ministra de Industria, Reyes Maroto, celebraba los avances en el acuerdo del Brexit en un encuentro el jueves con el ministro de Economía de Portugal, Pedro Siza, con datos y proyectos. Pero de Cataluña sólo pide calma y tiempo. "Tenemos muy pocos datos y necesitamos recuperar la normalidad para el conjunto del tejido de la industria catalana", explicaba Reyes Maroto a Vozpópuli. "Durante los últimos 15 meses hemos reforzado mucho la imagen de Cataluña por la incertidumbre generada tras el procés y ahora tenemos que reforzar el prestigio de sectores como el turismo", añadía.

Pero si hay un sitio donde mejor se puede medir el miedo del dinero es la Bolsa. Y, en este caso, las llamas y las manifestaciones en Cataluña no han espantado a los inversores. El Ibex 35 ha subido esta semana un 0,6%, y la gran mayoría de los valores del principal selectivo español no han sido castigados por el caos vivido en uno de los principales territorios del país. Entre otros aspectos, el acercamiento entre EEUU y China, sumado a las campanas de acuerdo por el Brexit, han influido más que el ruido de Cataluña en las empresas cotizadas. Un motivo que hace pensar que el silencio total sobre este conflicto es una buena estrategia para el dinero.