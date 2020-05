Metrovacesa perdió 6,2 millones hasta marzo y evita proyecciones sobre la covid

Metrovacesa, la promotora residencial cotizada con la mayor bolsa de suelo de España, cerró el primer trimestre con 6,2 millones de pérdidas frente a los 4,7 millones registrados en el mismo período de 2019.

Y ello pese a haber disparado sus ingresos por la nueva principal línea de negocio de la compañía, la venta de suelos a fondos, que permitió a Metrovacesa ingresar alrededor de 50 de de los 81,4 millones que facturó hasta marzo (frente a los 28,9 millones del mismo período de 2019).

La promotora anotó la venta de una parcela de 30.000 metros cuadrados en Valdebebas para uso de oficinas por 48 millones a principios de marzo, "antes de que se implantaran las restricciones de la covid".

Parelelamente, ha entregado 146 unidades residenciales frente a las 14 del primer trimestre de 2019. La empresa no ha dado datos de abril, como sí hizo Neinor, y ha explicado que algunas entregas previstas para marzo "han sido reagendadas" y se completarán una vez que termine el estado de alarma. También ha incidido en que su ritmo de preventas (263 nuevas en el año, 2.248 en total) se vio ralentizado al final del primer trimestre.

"Todavía es pronto"

Sobre el efecto que tendrá la crisis en las cuentas, la promotora afirma que "afecta a la actividad operativa desde marzo" pero que "todavía es pronto para evaluar el impacto en ingresos, cashflow y calendarios".

La compañía, por lo pronto, ha aplazado la decisión sobre el reparto de 70 millones en dividendos a sus accionistas, entre los que están Banco Santander, BBVA, Julius Baer, Carlos Slim y Blackstone.

La promotora asegura que su prioridad ahora es preservar caja "con una postura conservadora". Así, reivindica contar con una "excelente posición en caja", de 300 millones de euros, incide en que "no hay repagos de deuda significativos en 2020" (su deuda neta es de 90 millones), destaca que su ratio de apalancamiento (loan to value) se situó hasta el primer trimestre en un 3%, "el más bajo del sector" y señala que pidió un préstamo de 30 millones en abril.

En la misma línea, destaca "la fortaleza del sector inmobiliario en la actualidad, el cual cuenta con unos fundamentales más sólidos, menor nivel de endeudamiento, un volumen de construcción equilibrado y los precios un 30% por debajo de los picos anteriores".