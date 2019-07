Metro de Madrid rescinde su contrato con Ombuds e impondrá una sanción

Metro de Madrid termina su relación con la empresa de seguridad Ombuds. Según explican fuentes cercanas al proceso a este medio, la compañía pública anunciará en los próximo días la rescisión del contrato e impondrá una multa económica a la empresa, ya que su acuerdo detalla que es 'una falta grave' el impago de los salarios de los trabajadores.

Ombuds emplea a cerca de 500 trabajadores en la empresa perteneciente al Consorcio Regional de Transportes de Madrid, sociedad pública dependiente de la Comunidad de Madrid. Su acuerdo se compone de la vigilancia de las cocheras, edificios y patrimonio, junto con la protección de las líneas 7 y 9 del Metro de Madrid.

La entidad pública ya habría comunicado a través de un burofax a la empresa de seguridad que ha cometido una "falta grave" que implicará una sanción económica por no pagar a sus trabajadores. En concreto, la gran mayoría de los empleados de Ombuds no han cobrado su salario de junio, su paga extra de julio y no esperan que llegue la nómina de julio la próxima semana.

El montante de esta sanción todavía se desconoce. Sí es público que el valor de la licitación que logró Ombuds en Metro de Madrid, según el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, se eleva hasta los 43,4 millones de euros. Según detallan fuentes cercanas a esta negociación, la empresas pública está buscando nuevos socios para este contrato que puedan asumir la totalidad de la plantilla y la deuda contraída por la empresa.

Una condiciones que dificulta la llegada de otra empresa de seguridad. Las primeras opciones para ocupar el lugar de Ombuds han sido Ilunion, Segurisa y Trablisa, las otras tres compañías que se reparten el resto de la red del metro madrileño. Las opciones de grandes empresas de seguridad como Prosegur o Securitas se descartan, porque estos 'gigantes' han descartado este tipo de licitaciones "poco rentables".

Aplauso de los trabajadores

La opción de terminar con Ombuds y buscar una nueva empresa es aplaudida por los trabajadores. Esta plantilla considera que con la llegada de una nueva empresa podría recuperar las nóminas pendientes. Según detallan estas mismas fuentes, existen algunos trabajadores que ya habrían cobrado sus nóminas de junio, pero los salarios llegan con 'cuentagotas' mientras se acerca el pago de julio.

Aunque existen representantes de los trabajadores que han optado por presionar a la entidad pública. Alternativa Sindical presentó este lunes una demanda contra Metro de Madrid como responsable solidaria por los salarios que adeuda a unos 500 trabajadores de la empresa de vigilantes seguridad.

Este sindicato considera que Metro de Madrid es responsable de los incumplimientos en materia de seguridad social y obligaciones de naturaleza salarial de la contratista Ombuds Seguridad. Y considera que la entidad de la Comunidad de Madrid deberá asumir las consecuencias de la contratación de una empresa de dudosa solvencia.