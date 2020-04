Mercedes reanuda la actividad en Vitoria y baja un 18% sus previsiones de producción

La normalidad en la industria del automóvil española va a llegar de una forma muy lenta y progresiva. Tras las fábricas de Renault esta misma semana, las próximas en volver a la producción serán Mercedes-Benz y Volkswagen. Así, el próximo lunes la planta de Mercedes de Vitoria reanudará su actividad con la adopción de protocolos de prevención y de seguridad para sus empleados, aunque a un ritmo todavía lento que, unido al parón de las semanas anteriores, va a llevar a una bajada de producción de las furgonetas Vito y los vehículos Clase V del 18 % para este 2020.

La factoría de la capital alavesa, la más grande de Euskadi con 5.000 trabajadores, dejó de producir el pasado 16 de marzo, después de que los miembros del comité, con apoyo de trabajadores, se plantasen ante la línea de salida de los vehículos acabados para exigir a la dirección que priorizara la salud de la plantilla frente a la producción y parase. Más de un mes después, durante el que se ha aplicado un ERTE, el lunes volverá a fabricar furgonetas, tal y como quería la dirección, que ha estado negociando con los sindicatos las condiciones del retorno durante estas semanas.

La crisis del coronavirus provocará una importante reducción en la fabricación de los vehículos que salen de esta factoría, que este año ha reducido sus previsiones de producción en un 18%, lo que supone que se montarán menos de 130.000 furgonetas, cuando los planes iniciales contemplaban 159.000, según han explicado a Efe fuentes del comité.

Con esta reducción para 2020, la dirección ha comunicado a los trabajadores que el 27 de abril se reabre la fábrica y les ha explicado que las medidas de protección están alineadas con el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales y avaladas por la experiencia en otras plantas del grupo en China o Alemania. En el comunicado dirigido a la plantilla destaca que la prioridad de la dirección ha sido siempre preservar la salud de los empleados y da las gracias al comité por los acuerdos alcanzados.

Fuentes del comité han precisado que no se ha cerrado un acuerdo global para la vuelta el día del 27, pero sí ha habido avances y han asegurado que la parte social no obstaculizará la reapertura el próximo lunes, pero echa en falta otras medidas que la empresa no ha aceptado. Han dejado claro que la seguridad de los trabajadores frente a la Covid-19 está cubierta y que la vuelta al trabajo va a ser mucho más segura porque, entre otras actuaciones, se les va a proporcionar trajes de seguridad, mascarillas y máscaras protectoras y se van a modificar puestos de trabajo que estén a poca distancia.

No obstante, el comité reivindica que los ritmos de producción se adapten a esta equipación de protección, que puede resultar "agobiante" y abogan por aumentar los tiempos de descanso. Este ha sido el principal escollo que no ha hecho posible un acuerdo con la parte social, aunque aseguran que también han quedado otros flecos por cerrar, en relación a la prevención, la conciliación y la protección de los trabajadores más vulnerables.

ERTE en VW Navarra

La dirección de Volkswagen Navarra y la mayoría de la representación social (UGT, CC. OO., ELA y CCP, que suman el 82,7% del comité de empresa) han aprobado hoy el acuerdo para presentar un nuevo ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) por causas organizativas y productivas. LAB y CGT han rechazado firmar el acuerdo.

A sólo tres días para regresar a la actividad tras la parada de producción motivada por la crisis de la Covid-19, la dirección de la empresa ha recordado que el ERTE por causa de fuerza mayor solicitado desde el 15 de marzo sigue vigente, y ha añadido que actualmente se desconoce en qué fecha alcanzará la planta su actividad normal a tres turnos y que, hasta ese momento, se va a generar en la fábrica un excedente de personal que irá cambiando en función de las necesidades productivas.

Por estos motivos, la dirección de la empresa y la representación social han convenido que el ERTE acordado en el día de hoy pueda tener su aplicación en el momento en el que el ERTE por causa de fuerza mayor ya no sea aplicable.

En este sentido, y teniendo en cuenta la incertidumbre existente en torno a la evolución que puede tener en los próximos meses la crisis de la Covid-19 y cómo puede afectar a la producción de la empresa, que ya ha visto recortado su programa de producción de 2020 hasta los 253.714 coches, ambas partes han acordado que el nuevo ERTE tenga como fecha de finalización el 31 de diciembre de 2020.

Por otro lado, la dirección de Volkswagen Navarra ha anunciado a la representación social que va a adelantar, en la próxima nómina del mes de abril, 500 euros a cada trabajador de la paga extra del mes de junio, con el objetivo de compensar el retraso que va a tener el pago del ERTE por parte del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) y favorecer la situación económica de sus trabajadores.