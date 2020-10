Meliá aprovecha el filón del teletrabajo y ofrece habitaciones de hotel como oficinas

Meliá se reinventa y ofrece habitaciones de hotel por horas para teletrabajar. El mayor grupo hotelero de España reinventa su negocio con el propósito de "captar un nuevo nicho de mercado" ante el desplome del turismo por el coronavirus y la creciente demanda de empresas y empleados que necesitan un espacio para desarrollar su jornada laboral con seguridad y privacidad.

"La pandemia del Covid-19 ha puesto a prueba la capacidad de resiliencia y reinvención de las cadenas hoteleras. Las restricciones de movilidad y las nuevas tendencias de consumo, marcadas por el distanciamiento social y la confianza sanitaria, exigen hoy respuestas innovadoras y adaptadas al entorno actual", aseguran desde la compañía.

En este contexto, la hotelera se suma a una nueva tendencia en el sector hotelero: convertir habitaciones en oficinas por horas. Permite teletrabajar desde sus establecimientos durante el día -en horario de 8.00 a 20.00 horas- y, al mismo tiempo, disfrutar de la oferta complementaria del hotel. Está disponible en algunos establecimientos de España, Alemania, Reino Unido, Italia y Estados Unidos, con un rango de precios desde 49 euros a 109 euros, en función del destino y la marca.

Inicialmente, "el proyecto se ha puesto en marcha en una selección de hoteles bleisure en destinos urbanos que, debido al desplome de los viajes de negocios y las restricciones de movilidad, buscan nuevas fórmulas para mejorar ocupación e ingresos, con el público local como principal objetivo" explica André Gerondeau, Chief Operating Officer de Meliá Hotels International.

Ocho hoteles en España

En España, los hoteles piloto para esta iniciativa son el Meliá Madrid Serrano, Meliá Palma Marina (Mallorca), Meliá Sevilla, Meliá Lebreros (Sevilla), Meliá Bilbao, Meliá María Pita (A Coruña), INNSiDE Zaragoza, Hotel Valencia Oceanic y TRYP Barcelona Apolo. En la lista de hoteles internacionales se encuentran algunos como ME London (Reino Unido), ME Milán (Italia), Meliá Düsseldorf (Alemania) o INNSiDE New York, entre otros.

El paquete incluye el uso de la habitación, concebida como un espacio seguro gracias al programa Stay Safe with Meliá, y equipada con todos los elementos necesarios para trabajar, así como wifi ilimitado de alta velocidad, kit de protección con mascarilla y gel hidroalcohólico, botella de agua de cortesía, café y té, fitball, servicio de impresión y un descuento del 10% en los restaurantes del hotel.

Además, el cliente también tendrá libre acceso a la piscina, gimnasio y rooftop y, con cargo adicional, podrá hacer uso de otros servicios como servicio de guardería, servicio de habitaciones, minibar, parking, transfer o alquiler de vehículos.

También en larga estancia

Meliá también está ultimando detalles para lanzar una propuesta de larga estancia en hoteles vacacionales. Esta experiencia se ha diseñado para tres perfiles de clientes: los que están de vacaciones en el hotel y quieren alargar su estancia para trabajar, aquellos que se encuentran de viaje de trabajo y quieren quedarse unos días más de vacaciones en el destino y, por último, aquellos que trabajan media jornada y quieren dedicar parte del día al ocio en el hotel.

"El teletrabajo brinda una oportunidad para crear un nuevo producto en el marco de la oferta hotelera de larga estancia, que para el empleado/cliente es un incentivo, ya que le permite tener su oficina en la playa y disfrutar de la infraestructura turística, buscando así el equilibrio perfecto entre trabajo y vida personal, con el correspondiente beneficio emocional", asegura André Gerondeau.

El programa se lanzará próximamente en una selección de resorts en Caribe (en régimen de todo incluido) y España, ofreciendo un descuento adicional del 10% en el precio de la habitación para estancias de más de 14 días, y del 20% en el caso de estancias de más de 21 días.