El presidente y el CEO de Meliá compran acciones de la compañía por 1,5 millones

Gabriel Escarrer Juliá, fundador del grupo Meliá Hotels Internacional, y su hijo y consejero delegado de la compañía, Gabriel Escarrer Jaume, han adquirido 498.890 acciones por 1,5 millones de euros, según ha informado el grupo este martes a laComisión Nacional del Mercado de Valores (CMNV).

Por un lado, se ha hecho efectiva la adquisición de 332.334 acciones por un millón de euros ha sido efectuada por una parte por la sociedad Tulipa Inversiones 2018, controlada por Gabriel Escarrer Juliá, que ya se ha hecho con el control de un 5,38% de la participación.

A su vez, el consejero delegado Gabriel Escarrer Jaume ha comprado a titulo personal otras 166.666 acciones por un total de 500.000 euros. "Nadie dispone de una bola de cristal, pero nosotros sí conocemos a fondo nuestra compañía y la industria turística y creemos profundamente en ellas", ha comentado el CEO.

Ha perdido la mitad de su valor

Desde el inicio de la crisis de la pandemia en marzo, Meliá ha perdido el 52% de su valor en bolsa. La hotelera ha explicado que con la adquisición, la familia Escarrer pretende lanzar al mercado un mensaje de confianza y compromiso.

Además, la compañía asegura que cuenta con un "exhaustivo" plan de contingencia con el que prevé "resistir hasta que la disponibilidad de una vacuna y de tratamientos efectivos permitan una reactivación suficiente de la demanda".

El presidente ha manifestado que están seguros que saldrá fortalecida y en disposición de captar importantes oportunidades en el entorno de la industria post-COVID, un escenario que no duda en calificar “de consolidación”.

Meliá Hotels International cuenta con más de 390 hoteles en unos 40 países que opera bajo las marcas Gran Meliá Hotels & Resorts, Paradisus by Meliá, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, INNSiDE by Meliá, Sol by Meliá y TRYP by Wyndham.