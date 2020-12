Estas son las mejores tarifas con datos móviles ilimitados de diciembre

El mercado de la telefonía móvil cada vez es más competitivo en precio. Las pequeñas compañías de telecomunicaciones, llamadas Operadores Móviles Virtuales (OMV), han conseguido lo impensable, que los grandes del sector compitan en precio con ellas. En Vozpópulite mostramos las ofertas más interesantes de este mes de diciembre, tanto en tarifas de solo móvil como en los paquetes convergentes.

Orange

La teleco de origen francés posee en su catálogo de tarifas 'Go Up', una oferta con un precio de 17,98 euros al mes con llamadas y datos ilimitados. Su temporalidad es de tres meses. Pasado este tiempo habrá que abonar 35,95 euros al mes.

Los que deseen un paquete con fibra tienen 'Love Original Sin Límites con Orange TV Play', tarifa con un coste de 39,98 euros. Pasados tres meses cuesta 79,95 euros. Incluye un pack de televisión de 50 canales -sin el fútbol-, dos líneas con datos y llamadas ilimitadas y una velocidad de conexión de 100 Mbps a través de fibra.

Vodafone

Vodafone pone a disposición del usuario todo (voz y datos) sin límite alguno por 23,99 euros al mes con su tarifa 'Ilimitada Total'. A los seis meses pasaremos a pagar 47,99 euros. La tarifa incluye HBO y el pack de televisión Seriefans. Implica un año de permanencia.

En el caso de que busquemos una oferta convergente con fibra y televisión, Vodafone ofrece 'Ilimitada 300Mb + Linea Mini Gratis', tarifa que incluye un pack de televisión -sin fútbol-, dos líneas, una con datos y llamadas ilimitadas y otra con 4 GB de datos con 200 minutos de voz, todo por 26,99 euros. La velocidad de la fibra es de 300 Mbps. La oferta tiene una duración de seis meses, después de los cuales se pasa a abonar 56,99 euros.

Telefónica

El operador español propone su particular 'barra libre' de todo con 'Contrato Infinito' por un importe de 29,95 euros mensuales. Pero no es para siempre. Pasado medio año (seis meses) su coste pasa a ser de 39,95 euros. No tiene permanencia.

Por 68 euros y sin permanencia, Telefónica ofrece 'Fusión Inicia 100MB', una tarifa con 100 Mbps de velocidad y 2 líneas móviles, una con todo ilimitado y otra con y 5 GB de datos y llamadas a cero céntimos el minuto (40 céntimos de establecimiento de llamada).

Yoigo

Yoigo, operador de telecomunicaciones propiedad de MásMóvil es el que ofrece un precio menos competitivo entre las marcas más conocidas de telefonía móvil. El coste de su tarifa 'Sinfín' es de 32 euros. En este caso, a los tres meses se pasa a pagar 39 euros al mes.

'La sinfín con GB ilimitados' obliga a tres meses de permanencia para una línea en casa de 100 Mbps de velocidad y otras dos móviles, una con todo ilimitado y otra línea con llamadas a cero céntimos el minuto por 59 euros al mes. Tiene una permanencia de tres meses.