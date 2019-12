Mediaset aplaza 'Gran Hermano', la gallina de los huevos de oro de Zeppelin

Mediaset España cancela 'Gran Hermano' hasta nuevo aviso. La cadena de Fuencarral ha decidido aplazar el estreno de la nueva edición de 'GH Dúo' tras el 'caso Carlota' y en su lugar ha acelerado el estreno de la nueva temporada de 'Supervivientes' para comienzos de año. Más allá de la audiencia, el otro afectado por este cambio de planes es Zeppelin TV, la histórica productora del conocido 'reality'.

Zeppelin, perteneciente a Endemol Shine Iberia, posee los derechos del popular 'reality show' desde su estreno en 2000. Desde entonces, el programa se ha emitido en España de forma ininterrumpida cosechando un gran éxito tanto en su formato original como las ediciones que se han creado posteriormente (VIP, Dúo).

Y es que según se desprende de las cuentas de Zeppelin depositadas ante el Registro Mercantil, 'Gran Hermano' es con diferencia el programa que más horas de emisión acumula cada año y el que mejores audiencias registra. Las cuentas de la productora también ponen de relieve algunos datos curiosos, como el coste anual del alquiler del chalet de Guadalix de la Sierra en el que viven los concursantes del reality: 137.000 euros el año pasado y 145.000 euros en 2017. El contrato de arrendamiento vence el próximo 28 de febrero de 2021 y es "prorrogable por periodos anuales sucesivos".

Preguntado por la cancelación de 'GH Dúo', un portavoz de Zeppelin se remite a Mediaset y señala a Vozpópuli que "si bien 'GH Dúo' es uno de los formatos que se ha barajado para el inicio de año" finalmente ha optado por "adelantar unas semanas el estreno de 'Supervivientes' para encajarlo por programación entre la Copa del Rey y la Eurocopa, junto a una batería de potentes contenidos de entretenimiento y ficción". Según ha publicado Yotele/El Periódico, todavía no estaba cerrado ningún concursante de la nueva edición de 'GH Dúo', pero a algunos de los que habían pasado la preselección se les ha comunicado que el programa ha quedado paralizado hasta nuevo aviso.

Tras desvelarse la presunta violación de Carlota Prado, Zeppelin emitió un comunicado en el que admite que fue "un error" la forma en la que se informó de los hechos a la exconcursante y asegura que revisará sus protocolos para "afrontar posibles situaciones de vulneración de derechos".

La productora añade que el equipo de 'Gran Hermano' "siempre ha condenado este tipo de conductas" y que siempre ha colaborado "con las autoridades aportando todas las pruebas necesarias para la investigación".

Mención aparte para el presentador Jordi González, quien recientemente ha dado la cara por la productora durante la emisión del debate de 'GH VIP': "La gala marcó un dato de récord, un 35,7% de audiencia. Esto es un dato que ya no se ve en la televisión actual", arrancó el presentador. "Llevo 34 años en la tele, me han pasado cosas buenas y cosas muy buenas.Entre las mejores cosas que me han pasado ha sido trabajar con el equipo de Zeppelin TV. Son familia, ¿lo entendéis?".

Fuga de anunciantes

Además del problema reputacional que ha generado el 'caso Carlota', la cadena afronta también un impacto en las cuentas por la importante fuga de anunciantes que han dejado el reality en las últimas semanas para mostrar su rechazo por la situación.

En concreto, la lista de marcas que han preferido desvincularse del programa son Holaluz, Affinity Petcare, GSK España, Milar, Telepizza, Tous, Fi Network, Carretilla Nestlé, Postres Reina, Nespresso, MediaMarkt, Adeslas, Schweppes, Nissan, Angulas Aguinaga, L'Oréal, Aneto, The Phone House, BBVA, Domino's Pizza, Conforama, Estrella Galicia, Garnier, Casa Tarradellas, Maybelline, Doritos, FarmaciasDirect, Pepsi MAX, Día, Leite Larsa, Ionos España, Almax, Movistar+, Balay Lotus, Costa Cruceros, Aceites de Oliva de España y Ferrero.