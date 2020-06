Las dudas de los dueños de Mayoral dan alas a una contraopa sobre MásMóvil

Los dueños de la marca de ropa Mayoral todavía no han dado su sí a la oferta pública de adquisición (opa) de KKR, Cinven y Providence sobre MásMóvil. La familia Domínguez posee un 8,06% de la compañía a través de su sociedad Indumenta Pueri y, a diferencia de otros accionistas relevantes de la 'teleco', todavía no se ha comprometido a vender. Desde el mercado apuntan que las dudas de Mayoral dan alas a la presentación de una contraopa por la operadora, aunque no sería fácil.

En concreto, Mayoral cree que los 22,5 euros por acción que ofrecen los tres fondos es un precio demasiado bajo, según apuntó recientemente El Confidencial, que añade que la familia se sentiría más cómoda con una oferta de 24 euros por título. Por ahora, la opa cuenta con el apoyo de la familia Ybarra Careaga (13,20%), Key Wolf (5,03%), Inveready (2,09%) y Estiriac (0,08). En total, representan el 20,41% de las acciones. A este porcentaje se suma el 9,15% de Providence, por lo que los compromisos irrevocables ascienden al 29,56% del capital, según los datos remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

La oferta de los tres fondos ofrece una prima del 20,2% por acción y valora el conjunto de la compañía en 2.963 millones de euros. La efectividad de la oferta está sujeta a que sea aceptada por más del 50% del capital de la operadora. MásMóvil está siendo por Clifford Chance, BNP y Goldman Sachs y los fondos cuentan con Freshfields, Morgan Stanley y Barclays.

¿Y cómo debería ser la contraopa para alterar los planes de KKR, Cinven y Providence? De acuerdo con los términos, los accionistas que ya han dado su compromiso de vender solo podrían cambiar de opinión si se presenta una nueva oferta que supere los 26 euros por acción y que el oferente acepte cualquier condición impuesta por las autoridades de competencia. Esta condición no es baladí y es un mensaje claro a otras 'telecos' que estén valorando mover ficha. Al ser una una competidora directa la compradora, cabe la posibilidad de que las autoridades obligasen a acometer desinversiones para evitar posiciones de dominio, algo que no pasa con los actuales compradores, que son fondos. Además, cabe recordar que la actual opa es amistosa y cuenta con el apoyo del consejero delegado Meinrad Spenger.

Arranca el calendario

Una posible contraopa también debe tener en cuenta los plazos. El calendario de tramitación se puso en marcha el pasado lunes después de que MásMóvil enviase un hecho relevante confirmando los planes de los tres fondos. A partir de ahí la CNMV tiene siete días hábiles para pronunciarse sobre su admisión, según el artículo 17 de la ley de opas. El silencio administrativo es positivo y se entendería admitida a trámite.

El siguiente paso es la elaboración y aprobación del folleto explicativo de la oferta. Aquí la CNMV puede exigir que se incluyan todos los datos que considere oportunos para dar una información más completa a los accionistas. El organismo que preside Sebastián Albella cuenta con veinte días hábiles para este trámite.

Con el folleto aprobado, los fondos deben establecer un periodo de aceptación de la opa que puede ser de hasta 70 días. Por ejemplo, en la otra opa en marcha en el mercado, la de Bolsas y Mercados de España (BME), Six dio en principio 43 días hasta el 11 de mayo, pero posteriormente amplió el plazo hasta el 5 de junio por la crisis sanitaria, hasta los 68 días, apurando el límite legal.

Durante todo este proceso cualquier otra empresa puede lanzar una contraopa. El límite se marca cinco días antes de que termine el plazo de aceptación de la primera opa.

El potencial de MásMóvil

Tras conocerse los términos de la opa, algunos analistas han recomendado esperar un poco o incluso no acudir a la opa. El motivo es claro: MásMóvil vale más de lo que se ofrece. De hecho, desde que se anunció la opa, la 'teleco' ha mantenido niveles de cotización superiores a los 22,5 euros por título.

"Creemos que el precio ofertado no refleja todo el potencial de crecimiento de MásMóvil ni una posible consolidación en el sector que generaría sinergias y reduciría la competencia", señala el equipo de análisis de Bankinter. Los analistas de la entidad recuerdan el crecimiento de la compañía en los últimos años y admiten que no descartan el lanzamiento de una contraopa.

Los analistas de Banco Sabadell también creen que la 'teleco' está infravalorada y sugieren una mejora del precio. Igualmente, advierten de la posibilidad de una contraopa por parte algún competidor.

Este jueves, tras conocerse el rechazo de Mayoral, Renta4 publicó un nuevo comentario el que prevé que los fondos se vean obligados a mejorar el precio para aumentar las probabilidad de éxito. Por ahora, recomienda no acudir a la opa.