La matriz de Iberia reducirá un 75% su oferta y retrasa el cambio de CEO por el Covid-19

La matriz de Iberia, IAG, ha anunciado este lunes que para los próximos meses de abril y mayo "planea reducir la capacidad en al menos un 75% en comparación con el mismo período de 2019" por el impacto del coronavirus. Ya en los primeros meses del año "espera que la capacidad, en términos de asientos-kilómetros disponibles, en el primer trimestre de 2020 se reduzca en alrededor de un 7,5% en comparación con el año pasado".

IAG -grupo al que también pertenecen Vueling, British Airways, Aer Lingus y Level- ha lamentado que "la rápida propagación del Covid-19 y las advertencias gubernamentales y restricciones a los viajes asociadas al mismo, están teniendo un significativo y cada vez más negativo impacto en la demanda de tráfico aéreo global en casi todas las rutas operadas por las aerolíneas del grupo".

El holding también está adoptando medidas para reducir los gastos operativos y mejorar el flujo de caja. Estas incluyen dejar en tierra aviones excedentes, reducir y diferir inversiones, recortar gastos no esenciales de TI así como costes que no estén relacionados con el programa de ciberseguridad, congelar el reclutamiento y el gasto discrecional, implementar opciones de vacaciones voluntarias no pagadas, suspender temporalmente contratos de trabajo y reducir las horas de trabajo.

Paralizan el cambio de CEO

IAG ha decidido que Luis Gallego continúe en su puesto como consejero delegado de Iberia durante los próximos meses para liderar la respuesta en España. Su cambio como CEO del grupo estaba previsto para el próximo 26 de marzo. A su vez, el actual líder del holding, Willie Walsh, seguirá en su posición y Javier Sánchez Prieto, el futuro CEO de Iberia, permanecerá en el cargo de consejero delegado de Vueling.

Antonio Vázquez, presidente de IAG señala en un comunicado que "en el contexto del COVID-19, Willie, Luis y el consejo de administración de IAG han decidido que la estabilidad directiva en todo el grupo debe ser una prioridad en el corto plazo. Estamos agradecidos de que Willie haya aceptado retrasar su retiro por un corto período en este tiempo desafiante”.

Vuelos cancelados

Hasta la fecha, IAG ha suspendido sus vuelos a China, reducido capacidad en las rutas a Asia, cancelado todas sus operaciones hacia, desde y dentro de Italia, además de efectuar varios ajustes en nuestra red. El anuncio presidencial de Estados Unidos que restringe la entrada de ciudadanos extranjeros que hayan estado en países del área Schengen, el Reino Unido e Irlanda, ha aumentado la incertidumbre en las rutas del Atlántico Norte.

A su vez, muchos otros países han prohibido o están restringiendo los viajes a esos destinos incluyendo Argentina, Chile, India y Perú. España también ha sido objeto de advertencias de viajes, por ejemplo, por parte de la Oficina de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth (FCO) del Reino Unido.

El grupo informa que "tiene una posición sólida de liquidez con una caja, activos líquidos equivalentes y depósitos remunerados de 7.350 millones de euros al 12 de marzo de 2020". Sin embargo, "dada la continua incertidumbre en relación al potencial impacto y la duración del Covid-19, todavía no es posible proporcionar una indicación precisa sobre las perspectivas de beneficio para el año 2020".