Massimo Dutti lleva a la Audiencia Nacional sus diferencias con Hacienda por el IVA

La Agencia Tributaria toca las puertas de Massimo Dutti. El fisco ha levantado tres actas de liquidación por un montante total de 2,6 millones de euros, una de ellas por importaciones (2.195.759,82 euros) y otras dos por el IVA (156.650,36 euros y 329.159,31 euros), que la marca del grupo Inditex ha decidido recurrir ante la Audiencia Nacional. Mientras se resuelve su recurso contencioso-administrativo, por ahora ya ha logrado algo de tiempo después de que el tribunal acepte su petición de medidas cautelares para suspender el desembolso efectivo de las liquidaciones.

En concreto, fue el pasado 24 de septiembre cuando la Audiencia Nacional aceptó la petición de cautelares de la compañía, según consta en un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli. El tribunal condiciona la efectividad de esta suspensión a que Massimo Dutti deposite un aval bancario que incluya la cuantía de las liquidaciones más los intereses previstos para ejecutar el pago en caso de obtener un pronunciamiento desfavorable.

La enseña de Inditex ha presentado este recurso contra el acuerdo del Tribunal Económico Administrativo Central del pasado 3 de junio, que a su vez tiene su origen en los acuerdos dictados por la Agencia Tributaria hace ya tres años. Las liquidaciones fueron acordadas tras una inspección rutinaria por el IVA de los ejercicios 2014 y 2015, algo habitual entre las empresas que forman parte de lo que Hacienda denomina 'grandes contribuyentes', como es el caso de Inditex.

La más golpeada por la Covid

En cualquier caso, cabe precisar que las diferencias con Hacienda son en relación a unas liquidaciones y que no se pleitea ninguna sanción tributaria. El fisco estima que Massimo Dutti no ha pagado todos los impuestos que debía, pero ello no ha derivado a su vez en una multa, que solo se impone cuando se acredita una actuación ilegal.

Massimo Dutti, una de las marcas 'premium' de Inditex, ha facturado durante el primer semestre del año 490 millones de euros, un 41,9% menos con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando declaró 844 millones de ventas. Es la marca del grupo Inditex que se ha visto más afectada por el coronavirus. Aunque finalmente tenga que pasar por la caja de Hacienda, lo cierto es que el montante a pagar tendrá un impacto mínimo en sus cuentas en vista de sus datos de facturación.