Marypaz queda tocada tras la pandemia y ya prepara un ERE para aligerar costes

Marypaz no levanta cabeza. Si hace poco más de seis meses era 'salvada' del concurso de acreedores tras ser adquirida por Crocea Mors, propiedad del empresario Álvaro Pellón, el coronavirus ha dejado a la compañía tocada y con dificultad para coger aire; tanto que ya ha puesto un ERE sobre la mesa después del ERTE aprobado durante la pandemia.

En este sentido, el pasado viernes se constituyó la mesa negociadora para llevar a cabo los despidos en la compañía, pese a la 'norma' dictada por el Gobierno que, en teoría, 'prohíbe' despedir hasta que no hayan pasado seis meses del ERTE.

Así, fuentes sindicales consultadas por este periódico apuntan a que Marypaz prefiere hacerse cargo de la devolución de las cuotas a la Seguridad Social exoneradas durante estos meses de sus trabajadores que no llevar a cabo los despidos, que considera necesarios para poder seguir con el negocio.

En concreto, el objetivo de la compañía de calzado es cerrar algunos puntos de venta para poder ser viables. El plan inicial presentado a los representantes de los trabajadores es cerrar alrededor de 40 tiendas de las 125 que tienen por toda España; según sus cálculos, habrá 176 personas despedidas de las 596 que hay en plantilla. El ERE, además, afectará a 19 empleados de las oficinas, ubicadas en Sevilla.

ERTE hasta diciembre

Mientras la negociación del ERE está en marcha durante los próximos 30 días, la compañía también ha puesto sobre la mesa la opción de plantear otro ERTE para el resto de la plantilla hasta final de año.

Se trataría, apuntan fuentes sindicales, de un ERTE por causas productivas, económicas y organizativas -ya no por fuerza mayor-, que se aplicaría mientras las tiendas se abren de forma paulatina y los empleados van reincorporándose a sus puestos.

Así, los dos expedientes se discutirán a la vez, aunque sobre el temporal los sindicatos creen que la duración es "excesiva", puesto que la plantilla en activo no sería suficiente para poder abrir las tiendas al completo y cubrir todas las franjas horarias, según sus cálculos.

¿Oleada de EREs?

El caso de Marypaz no es aislado, puesto que ya han sido varias las compañías que han puesto un ERE sobre la mesa tras acogerse al ERTE durante la pandemia. Es el caso de Poète, cuya mayor presencia hasta ahora se centraba en los córneres de El Corte Inglés. No obstante, el contrato con los grandes almacenes no continúa y la compañía, que solo tiene dos tiendas físicas propias, ha optado por agarrarse a los despidos por no poder absorber a esa parte de la plantilla.

Con todo, desde los sindicatos descartan que se esté produciendo una oleada de EREs, pero dirigen su mirada hacia los ERTE por causas productivas u organizativas, de los que sí esperan una avalancha una vez la fuerza mayor ha terminado.