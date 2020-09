El empresario Martín Varsavsky y su familia abandonan España por el descontrol de la covid-19

El empresario argentino Martín Varsavsky, fundador de Jazztel y actual CEO de Overture Fertility y Goggo Network (empresa que ha desarrollado la app contra el coronavirus de la Comunidad de Madrid), ha anunciado este domingo su decisión de abandonar España e irse a vivir junto a su familia a Alemania hasta que pase la pandemia o haya una vacuna contra la covid-19.

"Nos vamos porque Nina tiene PCD y no sentimos seguros en España", ha anunciado Varsavsky en su cuenta de Twitter. "Hemos elegido Berlin porque el gobierno alemán ha hecho una tarea brillante para lograr el balance justo entre pocos casos y muertes y salvar la economía. Aquí hemos tenido unas 44 mil muertes y hemos destrozado la economía", ha añadido el empresario.

Hoy @ninavarsavsky nuestros hijos y yo nos vamos a vivir a Berlin hasta que pase la pandemia o haya vacuna. Nos vamos porque Nina tiene PCD y no sentimos seguros en España. — Martin Varsavsky (@martinvars) September 6, 2020

Varsavsky ha explicado que otro de los motivos para trasladar su residencia a Berlín es que su esposa es alemana y porque dos de las empresas para las que trabaja tienen su sede en la capital germana.

"Mis colegas en Berlín reportan hacer una vida casi normal. Madrid 2500 casos diarios, Berlin 70 y bien trazados", ha justificado.

Critica la gestión de la pandemia

"Nos vamos con muchísimo dolor. Salvo por su gestión del Covid España es el mejor país del mundo. Los meses de cuarentena en Menorca han sido espectaculares. Madrid es una maravilla de ciudad. Pero en este momento el 20% de nuestros empleados en Madrid tienen Covid", ha añadido.

Pero nos vamos con muchísimo dolor. Salvo por su gestión del Covid España es el mejor país del mundo. Los meses de cuarentena en Menorca han sido espectaculares. Madrid es una maravilla de ciudad. Pero en este momento el 20% de nuestros empleados en Madrid tienen Covid. — Martin Varsavsky (@martinvars) September 6, 2020

"Los que dicen que la segunda ola trae casos pero no muertes se equivocan. No se puede tener 10 mil casos detectados diarios y no tener muertes. Es un tema de retraso entre contagios y muertes", ha apostillado el empresario.