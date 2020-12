Martín Buezas: 20 años para reventar el sector energético y comprar Duro Felguera

Se encuentra en el mejor momento posible. En el mejor lugar. En las mejores condiciones.

Jesús Martín Buezas ha acumulado en las últimas dos décadas la mayor cartera existente en España de proyectos renovables. Y ahora, cuando el sector energético está virando radicalmente hacia las renovables; cuando buena parte de los cerca de dos billones de euros de los fondos europeos aprobados para la recuperación económica servirán para impulsar este tipo de energía; y cuando la mitad de la banca mundial se ha vuelto loca emitiendo miles de millones de euros para la financiación de proyectos energéticos verdes, ha llegado el momento de sacar tajada. Es el momento de Jesús Martín Buezas.

El empresario, cuya familia fue fundadora y propietaria de la línea de autobuses La Sepulvedana, gestiona ese tesoro en forma de derechos de proyectos renovables a través de su compañía Capital Energy, creada en 2002. El grupo está llamado a convertirse en un jugador de relevancia en el panorama energético español.

Capital Energy ha pasado de comprar y vender derechos de renovables a construir sus propias plantas y vender electricidad a particulares

Martín Buezas ha tratado en todo momento de pasar lo más desapercibido posible. Las únicas fotografías suyas publicadas hasta la fecha eran las de su boda, en 2003, con María Ángeles Pérez Sandoval, hija de Florentino Pérez, en la que fue conocida como 'la boda del año', a la que asistieron desde los galácticos del Real Madrid hasta conocidos empresarios y políticos.

El matrimonio duró cinco años, y desde entonces Martín Buezas ha tenido que cargar con el sambenito de ser 'el exyerno de Florentino Pérez'. "Odia que se refieran a él así", comentan fuentes cercanas al empresario. "Se divorció hace casi 15 años, y lleva dos décadas centrado en el negocio energético, no entiende por qué todavía se habla de él así en ocasiones, no es agradable", dicen.

La fotografía del dueño de Capital Energy que ilustra hoy esta información es la primera imagen actual del empresario que se exhibe en un medio. Hasta ahora Martín Buezas había eludido aparecer en prensa, delegando esas funciones en personas de confianza o en otros directivos. Pero ha llegado el momento de dar un paso al frente.

El pasado año Capital Energy anunció su intención de invertir 10.000 millones de euros durante los próximos cinco años

Desde su fundación, Capital Energy se había centrado en la compra y venta de esos derechos sobre proyectos de renovables, pero hace menos de dos años optó por convertirse en una compañía integral de energía: desde la construcción de los parques eólicos, fotovoltaicos, y otras instalaciones de renovables, hasta la venta de electricidad a particulares.

La empresa cuenta en la actualidad con cerca de 30 gigavatios (GW) "de proyectos en estudio y/o en desarrollo de energía eólica y fotovoltaica en España y Portugal, de los cuales más de 16 GW se encuentran en fase avanzada y cerca de 6,8 GW cuentan con acceso a la red aprobado".

El pasado mes de junio, Capital Energy comunicó su intención de invertir 10.000 millones de euros en los próximos cinco años. "La estrategia de la compañía pasa por evolucionar desde su posición de liderazgo en la promoción de proyectos renovables en el mercado Ibérico a la integración en toda la cadena de valor del sector renovable", informó entonces.

Martín Buezas ha presentado una oferta para tomar el control de Duro Felguera, la multinacional industrial asturiana

Esta misma semana, la compañía ha comunicado el inicio de la construcción de su primer parque eólico en Andalucía, en la provincia de Sevilla, que dispondrá de una potencia instalada de 39 megavatios, y que implicará la inversión de más de 36 millones de euros.

Y recientemente, como ha publicado en exclusiva Vozpópuli, el empresario Martín Buezas ha presentado una oferta para hacerse con el control de Duro Felguera. La multinacional asturiana se encuentra en un momento crítico, tratando de evitar el concurso de acreedores, para lo que ha solicitado 100 millones de euros al fondo de la Sepi, y ha contratado al banco de inversión Alantra, para buscar un socio.

La oferta de Martín Buezas competirá con la presentada por el empresario Blas Herrero, y con otras dos que ha logrado reunir Alantra en ese proceso de búsqueda de un inversor.

"Tiene unos 44 años, ahora está en la cresta de la ola, va un poco sobrado, es un poco mandón, pero no tiene un pelo de tonto", dicen fuentes cercanas al dueño de Capital Energy. "En los últimos meses se ha sentado con todo tipo de private equity y banca de inversión, no le van a faltar socios interesados en invertir en su compañía, no paran de llamar a su puerta", aseguran.

"Tiene más proyectos en España que Endesa o que Iberdrola, va a competir con estos gigantes y no se lo van a poner fácil"

Pero otras fuentes del sector energético siembran dudas sobre su proyecto. "Ha dicho que va a invertir 10.000 millones, ¿se puede saber de dónde los va a sacar? ¿Dónde están las cuentas de su compañía? Ha creado una inmensa bola de nieve que en cualquier momento puede derretirse", advierten.

"Le tienen ganas", dicen las fuentes cercanas a Martín Buezas consultadas por este diario. "Tiene más proyectos que Endesa o que Iberdrola, va a competir con estos gigantes y no se lo van a poner fácil", opinan. "En sólo ocho meses ha montado una comercializadora de electricidad; en dos años ha pasado de tener una plantilla de 30 personas a otra de cerca de 300 empleados, está claro que van a tratar de echar mierda sobre él", dicen.

Este diario ha tratado de acceder, a través del Registro Mercantil, a las sociedades vinculadas a Martín Buezas que pudieran dar una imagen contable, auditada, del conjunto de su negocio energético, a día de hoy. Pero el dueño de Capital Energy cuenta con cerca de 80 sociedades a su nombre, la mayoría correspondientes aparentemente a otros tantos proyectos de renovables.

La compañía ha comunicado esta semana el inicio de la construcción de su primer parque eólico en Andalucía

En los últimos meses, semanas, las sociedades han ido cambiando de denominación, y dependiendo unas de otras, en un aparente proceso de reorganización empresarial.

Las últimas cuentas disponibles de la sociedad Capital Energy, a las que este diario ha accedido a través de Insight View, son de 2018, auditadas por PwC. Ese año, la empresa registró un beneficio de 10,9 millones (13,8 millones ganados en 2017), y llevó a cabo varias operaciones con su filial Capital Energy Solar Eólica, por importe total superior a los 35 millones de euros.

"Capital Energy es una empresa familiar, las decisiones las toma Jesús, él es el dueño, pero ha sido inteligente y ha sabido rodearse de un gran equipo", comentan fuentes cercanas a la compañía.

Juan José Sánchez, consejero delegado de Capital Energy, fue asesor de Energía de la Secretaría de Estado de Cambio Climático

En la mayoría de las sociedades de Martín Buezas, aparece José María Iceta Berecibar, exdirector de finanzas corporativas para España de Houlihan Lokey. Otra de las personas clave en Capital Energy es Juan José Sánchez, consejero delegado, asesor de Energía de la Secretaría de Estado de Cambio Climático de España entre 2008 y 2010; director de energía en KPMG; directivo de Enagás entre 2015 y 2019.

El pasado mes de septiembre, Capital Energy anunció el nombramiento como presidente no ejecutivo de Juan Lasala, exconsejero delegado del grupo Red Eléctrica. Lasala dirigió Red Eléctrica entre 2015 y 2019.

En junio, Capital Energy comunicó el fichaje de Francisco Clemente como nuevo director general corporativo, una de las personas que dirigió la salida a Bolsa de Cintra, filial de Ferrovial.

Los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE han acordado este mismo viernes reducir las emisiones un 55% en 2030

También este año se han incorporado al consejo de administración de la compañía Laura Muries (directiva de la sociedad de capital riesgo Pai Partners); y Covadonga Soto (ejecutiva de Google), las dos como independientes.

Este mismo viernes, tras una reunión maratoniana, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea acordaron aumentar el objetivo de reducción de emisiones del actual 40% al 55% para 2030 respecto a los niveles de 1990.

Ayer sábado, el BOE publicó la reglas de la primera subasta de renovables con un nuevo marco retributivo, en el que una sola empresa podrá optar a copar la mitad de los 3.000 MW que saldrán a concurso el próximo 26 de enero.

Buenas noticias para la industria renovable española. También para Jesús Martín Buezas y Capital Energy.