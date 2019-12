Marta Álvarez, una presidenta para gobernarlos a todos

En 2018 estaba todo preparado para que pasase a la historia como el año en el que El Corte Inglés coronaba a su primera presidenta. Pero hubo que esperar hasta 2019. La batalla familiar entre el anterior presidente, Dimas Gimeno, con las herederas del trono, Marta y Cristina Álvarez, provocó que Jesús Nuño de la Rosa se convirtiese en el presidente ‘en funciones’ para dar tiempo a que las heridas y los juicios se fueran cerrando.

Un año se necesitó para apagar el fuego. El 10 de julio de 2019, el consejo de administración de El Corte Inglés determinó el nombramiento de Marta Álvarez como la primera presidenta de los 80 años de la compañía, relevando de nuevo a Nuño de la Rosa al puesto de consejero delegado junto a Víctor del Pozo. Un año de transición marcado por las victorias en los tribunales de las herederas de Isidoro Álvarez, el anuncio de venta de gran parte de sus inmuebles para reducir deuda y los primeros síntomas de debilidad de la principal fuente de negocio.

Una presidenta para gobernarlos a todos. Porque, además de no haber tenido una presidenta en sus 80 años de historia, El Corte Inglés que se encuentra Álvarez brilla por la ausencia de mujeres en sus puestos de dirección. La cadena de grandes almacenes cerró 2018 con una presencia femenina en la alta dirección del 4,6%, frente al 5,8% con el que cerró el ejercicio anterior. Una representación que en las empresas del Ibex 35 sube hasta el 16% y que resulta más extraño en El Corte Inglés ya que en el cómputo global de su plantilla el reparto es 57.491 mujeres frente a 32.513 hombres.

Unos datos que esta licenciada en Derecho conoce en primera persona. La presidenta lleva toda su vida vinculada El Corte Inglés, excepto la etapa inicial de su carrera laboral en la casa de subastas Sotheby's en Londres y Madrid. Álvarez comenzó a trabajar en la empresa familiar en Viajes El Corte Inglés, un período donde compartió largas jornadas laborales con su predecesor en la presidencia, Jesús Nuño de la Rosa. La relación de compañerismo entre ambos desembocó en relación personal. Un vínculo que Isidoro Álvarez, presidente histórico de El Corte Inglés y padre adoptivo de Marta Álvarez, decidió romper mandando a su hija a Londres cuando entre los pasillos de Viajes El Corte Inglés sonaban campanas de boda.

Las personas que vivieron aquella situación relatan que es probable que si no fuera por este desencanto de Isidoro Álvarez por Jesús Nuño de la Rosa, Álvarez no habría conocido a Juan Claudio Abelló, hijo del empresario Juan Abelló, y no hubieran protagonizado en el año 2000 una de las bodas empresariales de la década con ilustres invitados como Príncipe Felipe, Ana Botella o el por entonces ministro de Exteriores, Abel Matutes.

De Castellana a Hermosilla

La estancia en el extranjero de Marta Álvarez termina años después cuando vuelve a la empresa como vendedora de moda en El Corte Inglés de Castellana, la joya de la corona del grupo. Don Isidoro apadrinó y protegió a la mayor de “las niñas”, que era el término que utilizaban por entonces en El Corte Inglés para referirse a Marta y Cristina Álvarez.

Este apadrinamiento supuso una autopista para aterrizar en la calle Hermosilla (la sede de El Corte Inglés) en poco tiempo. Algunas personas que han podido compartir reuniones con Álvarez destacan las dotes de liderazgo y sociales que también aprendió de padre. Unas virtudes que le ha catapultado a la presidencia y que le han convertido, según el ránking que realiza El Mundo, en la 36ª fortuna de España con un capital estimado de 1.500 millones de euros.

Marta Álvarez llega al trono en 2019 tras ganar la guerra familiar a su primo (Dimas Gimeno) y a su tía (María Antonia Álvarez). Las alianzas que forjó con los veteranos consejeros de su padre y el respaldo en los tribunales a las demandas que llegaban desde el otro bando familiar han sido claves para su posición actual. Una contienda que vivía sus últimos coletazos a principios de año. Hoy, la mayor de "las niñas" cierra el año como máxima accionista de El Corte Inglés, junto a su hermana, y pasando a la historia la primera presidenta de su historia.