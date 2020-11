Los accionistas de Abengoa despiden a Urquijo y De Quinto acaricia la presidencia

Marcos de Quinto acaricia la presidencia de Abengoa. Los accionistas de la compañía energética han votado hoy a favor del nombramiento del exdiputado de Ciudadanos y exvicepresidente mundial de Coca-Cola como nuevo presidente del grupo, sustituyendo en el cargo a Gonzalo Urquijo.

La plataforma AbengoaShares, compuesta por accionistas descontentos con la actual gestión de la compañía, han logrado el apoyo de los accionistas a sus propuestas en la Junta Extraordinaria que ha celebrado hoy Abengoa.

De acuerdo a fuentes cercanas a la plataforma, la propuesta del cese del consejo de administración actual de Abengoa ha recibido un apoyo del 66% de los accionistas que han votado hoy, frente a una oposición del 33%, con una asistencia del 28% del accionariado.

Sin embargo, de acuerdo a las mismas fuentes, el equipo de Urquijo ha paralizado el nombramiento de De Quinto y su equipo como nuevos consejeros del grupo. Aluden a que en la convocatoria de junta extraordinaria no constaban los nombres de los consejeros propuestos.

En comunicado a la CNMV, Abengoa sostiene que las propuestas votadas hoy en la junta, y que han recibido el apoyo de la mayoría de los accionistas, no son válidas formalmente, ya que los requerimientos en la convocatoria no iban acompañados "del texto de la propuesta de acuerdo, el Consejo de Administración de la Sociedad no formula propuesta de acuerdo al respecto".

AbengoaShares comunicó su propuesta de nombramientos, incluyendo la de Marcos de Quinto, el pasado sábado. La compañía liderada por Urquijo ha instado a la plataforma a incluir esos nombramientos en otra junta extraordinaria que fue convocada ayer lunes, para el próximo día 22 de diciembre.

Se trata de una de las primeras veces que en España, en una compañía cotizada, un grupo de accionistas minoritarios consigue torcer la voluntad de los propietarios y consejeros de la empresa e imponer un nuevo rumbo.

AbengoaShares ya había advertido con anterioridad que, no solo cambiarían al consejo de administración, sino que también tumbarían la estrategia de refinanciación seguida.

El actual consejo de administración de Abengoa, liderado por Gonzalo Urquijo, lleva negociando varios meses una nueva refinanciación, con fondos, proveedores y entidades financieras, que implica una fuerte inyección de dinero público y quitas por partes de los acreedores.

Esa estrategia pasaría por mantener los mejores activos de la empresa en la sociedad Abenewco, y una vez firmada la refinanciación, Abengoa sería accionista minoritario de Abenewco (en la actualidad controla el 77,5% del capital), que tendría como principales accionistas a las entidades acreedoras, entre ellas Santander y KKR.