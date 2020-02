Operación Marbella: el 'pelotazo' de un periodista ligado al Real Madrid junto a una fortuna china

"El Marbella FC rompe el mercado con el fichaje de Esteban Granero", titulaba esta semana el online Marbella 24 horas. El fichaje de un jugador de Primera División como el exmadridista por el Marbella FC de la Segunda B ha sido calificado como una de las grandes "sorpresas" del mercado nacional de traspasos de futbolistas que cerró este viernes. Sin embargo, no es más que el último y previsible eslabón de un emporio empresarial con vinculaciones al Real Madrid y China que lleva meses gestándose alrededor del club de la ciudad tradicionalmente más turística y glamurosa de la Costa del Sol.

Oficialmente desde 2018, el Marbella FC está controlado por una suerte de joint venture entre la agencia de representación de futbolistas, Best Of You, y la compañía china de calzado deportivo Guirenniao Limited, del multimillonario Lin Tianfu -con una fortuna personal de casi 3.000 millones según Forbes-.

El club, que llegó a estar en Tercera y en riesgo de desaparecer, hoy arrasa en la Segunda B y opta seriamente al ascenso a Segunda este año. Además de Granero, el Marbella FC sorprendió en el mercado invernal fichando al hermano del excrack madridista José María Callejón, Juanmi, estrella del fútbol boliviano, reconocido goleador en Sudamérica y exintegrante del filial del Real Madrid.

Un emporio a través del Real Madrid

El jefe de Best of You es Óscar Ribot, experiodista del Diario As y exjefe de comunicación del Real Madrid contratado por Florentino Pérez en 2009. Ribot dejó el cargo merengue para fundar la agencia en el año 2012. A día de hoy mantiene una estrecha relación con uno de los hijos de Florentino, según distintas fuentes. Su empresa se nutre principalmente de asesorar y promocionar futbolistas que han jugado o juegan en el Real Madrid, como Casemiro, y tiene ya una facturación de 6 millones anuales -creció en casi un millón en 2018-, además de un patrimonio neto de más de 20 millones, según las cuentas de la empresa a las que ha accedido Vozpópuli.

Del capital de Best of You participan Ribot (a través de 11Mac11, con un 22%), Guirenniao Limited (33%) y Piramagen (45%), de la que el propio Esteban Granero participa como apoderado junto a su hermano, Pedro, CEO de Best of You en China. La empresa tiene su sede frente al Santiago Bernabéu y como vecino de oficina a su socio en tareas de comunicación y marketing, HMG, del hermano del embajador oficial del Real Madrid, Álvaro Arbeloa.

El director de comunicación de Best of You es Carlos Vanaclocha,exproductor de deportes de la Cope y esposo de la también reconocida periodista deportiva Susana Guash, en tanto que el famoso comentarista deportivo Marcos López, que ha pasado por los micrófonos de Atresmedia y la Cope, es el director general adjunto.

2,7 millones para comprar el Marbella

En las cuentas de Best of You figuran préstamos de 5 millones a Guirenniao y 3 millones a HMG, además de otros préstamos al Marbella y a la sociedad de Ribot, 11Mac11. Junto a HMG, Best of You apunta a crear "un ecosistema de jugadores y marcas" que ya se nutre de estrellas como Casemiro y los retirados merengues Xabi Alonso, Figo o Roberto Carlos, además del propio Arbeloa, y que tiene también entre sus 'partners' a Adidas (que patrocina al Real Madrid), la concesionaria de Mercedes Benz Itra y Don Perignon.

En las cuentas de la empresa de Ribot aparece también un préstamo 2,7 millones a Nicanorca, la sociedad que tiene como principal accionista a Zhao Zhen, de Guirenniao, que compró el Marbella en 2018. Nicanorca tiene al abogado Álvaro Reig, de Laffer Abogados y consejero de Best of You, como administrador único.

La gran apuesta institucional del emporio es el Marbella, que encabeza ahora su grupo en Segunda B y promete ser un gran activo para el grupo. El presupuesto del club podría dispararse con el solo ascenso a Segunda atendiendo a los datos de clubes de esa categoría como el Almería o el Girona, con hasta 30 millones de euros invertidos solo en salarios de futbolistas.