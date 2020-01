El líder de los seguros apuesta por la pensión complementaria: "Se va a desarrollar sí o sí"

Mapfre apuesta por el desarrollo de la pensión complementaria y aboga por la implantación de un sistema mixto de pensiones público-privado.

"Poco podemos añadir ya a lo que se ha dicho y escrito sobre la necesidad de avanzar hacia un sistema mixto de pensiones público-privado, que dé tranquilidad a los ciudadanos, en cuanto a sus capacidades económicas tras la jubilación", expresó Juan Fernández Palacios, vicepresidente de Mapfre, en la jornada Perspectivas para el seguro y la economía para 2020, organizada el martes en Madrid por ICEA.

"Desde el sector hemos puesto sobre la mesa propuestas concretas y fundamentadas", señaló el ejecutivo de la compañía líder del sector de seguros en España. "También estamos viendo dificultades en Francia y otros países…", dijo.

"No nos queda otra que dar mayor protagonismo a productos no garantizados", advirtió el vicepresidente de Mapfre

En ese sentido, Fernández Palacios abogó en su intervención por la pensión complementaria. "Se va a desarrollar sí o sí, y ahí las compañías tenemos una oportunidad", manifestó. Hasta ahora, en España, la pensión complementaria ligada al empleo es una fórmula utilizada por entidades financieras y multinacionales, pero poco más extendida.

El ejecutivo de Mapfre hizo referencia al sistema implantado hace algo más de cinco años en Reino Unido, donde de forma automática se inscribe a los trabajadores en un plan de pensiones de empleo, por el que tanto el trabajador como el empresario deben cotizar. "La clave está en definir un proceso de transición adecuado, donde el foco esté en los más jóvenes, y que respete también los derechos adquiridos de los mayores", apuntó.

Año complejo

Los ingresos de las aseguradoras españolas descendieron en 2019 ligeramente, un 0,42%, hasta los 64.155 millones de euros, informó el martes la patronal del sector, Unespa. En el ramo de vida, la caída fue del 5%, mientras que en los seguros generales (automóviles, hogar, empresas...) el negocio mejoró un 3,4%.

Juan Fernández Palacios advirtió que las aseguradoras en España afrontan un ejercicio 2020 "complejo". El vicepresidente de Mapfre destacó la incidencia sobre el sector de los tipos bajos, del contexto político y de la regulación.

"No nos queda otra que dar mayor protagonismo a productos no garantizados, asesorando y ayudando a construir ahorro sobre bases más diversificadas", manifestó. "Los tipos bajos están para quedarse y no podemos atrincherarnos y esperar a que escampe", añadió.

Fernández Palacios calificó como "esperanzador" la constitución del equipo con el que cuenta el Ministerio de Seguridad Social, pero señaló que el actual contexto político aleja la posibilidad de que se aprueben reformas de calado.