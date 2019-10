Mapfre prevé que clubes como el Atlético o el Valencia salten al Ibex antes de 2025

El debate sobre la posible salida o no a bolsa de equipos de fútbol españoles ha encontrado en la aseguradora Mapfre, parte y socia de buena parte del Ibex 35, un nuevo protagonista.

Su fondo AM Behavioral Fund reivindica que sus inversiones en equipos de equipos de fútbol cotizados, en concreto, el Ajax y el Lyon, ha tenido ya una rentabilidad cercana al 10% en menos de un año.

"Se trata de conjuntos con directivos serios, con asignaciones de capital inteligentes. Todo ello habla de un sector en el que sí que existen cuestiones predecibles en torno a las cuales vertebrar rentabilidades", explica su gestor Luis García, frente a la crítica de la "volatilidad" del mercado. "Para muchos inversores, el negocio del fútbol funciona como una casa de apuestas que se mide por resultados, pero ello si se enfoca muy en el corto plazo. A largo, los fundamentales económicos se acaban imponiendo".

"Antes de 2025 podríamos ver algún conjunto español en el Ibex 35"

Desde Mapfre van más allá y ponen de relieve que las instituciones deportivas europeas tenderán a necesitar cada vez más capital: valen de media, por ejemplo, diez veces menos que la media de franquicias estadounidenses.

"Antes de 2025 podríamos ver algún conjunto español en el Ibex 35, no me extrañaría, lo vería lógico y normal, y por tamaño y valoración creo que varios equipos de Primera podrían saltar al Ibex 35 o similar en ese período", dice García.

Candidatos

El posicionamiento del fondo de Mapfre parece consolidarse meses después de que parte del sector se llevara las manos a la cabeza al escuchar al presidente de La Liga, Javier Tebas, decir que estaba colaborando con clubes para prepararles para empezar a cotizar y que "seguramente veremos un equipo en bolsa antes de 2020", algo de lo que no han trascendido más noticias.

"Sigo sin verlo buenamente posible a corto plazo, los equipos españoles distan de estar preparados para salir a bolsa, pero también es verdad que se están profesionalizando mucho, quizá sí antes de 2025", dice a VozpópuliPere Solanellas, consultor y asesor internacional en gestión de clubes de fútbol.

Atlético de Madrid, Sevilla y Valencia aparecen como los principales candidatos a "iniciar la cadena" según fuentes expertas

Al igual que otras fuentes del sector consultadas por este medio y en cierta sintonía con el escenario que prevén en Mapfre, Solanellas ve la oportunidad en los clubes que se han convertido en SAD y sitúa a equipos como el Atlético de Madrid (que ya ingresa más de 500 millones de euros anuales, frente a los 750 del Real Madrid), Valencia o Sevilla como principales candidatos a "iniciar la cadena".

"Es irremediable que los clubes necesitarán más fuentes de financiación y la bolsa es una de ellas, pero creo que eso será más factible en clubes con el capital del Atlético, el Valencia o el Sevilla, no así el Real Madrid o el Barcelona", dice Solanellas. "Estos clubes tienen un componente social demasiado grande que dificulta mucho por no decir que imposibilita cualquier salida a bolsa, al menos mientras no se vean otros resultados en el mercado".

Algo más escéptico es el experto en estrategia empresarial, Francesc Rufas, quien considera que, a día de hoy al menos, solo el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona podrían ser realmente atractivos para los inversores bursátiles: "Jamás los veremos en bolsa. Detrás de ellos hay un poder político que jamás querrá perder control. El Madrid es al final marca España, y el Barça, marca Cataluña. Hay mucho dinero detrás, empresas, grupos editoriales, grupos de empresas, intereses políticos...que no quieren un sistema que les haga perder control".