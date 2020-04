La mala gestión de los ERTE hace que 50.000 empresas acaben en concurso de acreedores

Una de las medidas que el Gobierno ha marcado como clave para que la crisis económica no se agudice aún más son los ERTE, pero la mala gestión de estos podría abocar ya a 50.000 empresas a concurso, según publica este martes Expansión.

La alerta viene dada por el Consejo General de Gestores Administrativos y por el Registro de Economistas Forenses (Refor) del Consejo General de Economistas. Los primeros, conocedores del estado de tramitación de esos expedientes de regulación temporal de empleo en las comunidades autónomas y en el SEPE, son los que elevan la cifra de empresas a concurso a 50.000 (en todo 2019 esta fue de 4.000).

En concreto, el medio económico indica en palabras de Fernando Santiago, presidente del Colegio y del Consejo General Colegio de gestores Administrativos de Madrid, a muchas empresas se les ha denegado el ERTE de fuerza mayor asegurando que en sus negocios no estaban obligados a cerrar. Por lo que, sin tiempo para reaccionar, se siguen generando pérdidas que no se pueden asumir.

"Si se hubieran notificado a tiempo, las empresas podrían haber reaccionado antes, hubieran presentado un ERTE por causas económicas y los trabajadores hubieran cobrado su prestación de marzo y abril por parte del Estado. Ahora, el empresario que no tiene liquidez, que no tiene ingresos, debe afrontar el pago de unas cantidades para las que no tiene fondos porque los préstamos del ICO tampoco llegan a tiempo o no le son concedidos", explica Santiago a Expansión.