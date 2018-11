¿Estás preparado para ‘Madrid Central’? Las 5 claves de la nueva normativa

'Madrid Central' entra en escena. El nuevo área de prioridad residencial entra en vigor este viernes 30 de noviembre. Una medida que va a suponer un cambio radical de la capital de España y que supone la limitación del uso del vehículo privado por el corazón de la ciudad.

La idea busca "garantizar la protección de la salud frente a los efectos de la contaminación atmosférica, que en Madrid superan los niveles de protección marcados por la legislación Europea. También contribuye a la reducción del ruido y a la lucha contra el cambio climático reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero", explican desde el Ayuntamiento de Madrid.

Un auténtico 'terremoto' que cambiará los hábitos de más tres millones de personas que viven en Madrid. Aunque no sólo afectará a los residentes de la ciudad. El área metropolitana de la capital está formada por cerca de 4,5 millones de personas, donde se incorporan a este dato los ciudadanos de Leganés, Alcorcón o Majadahonda, que trabajan, estudian y disfrutan de la ciudad de Madrid.

Muchos de ellos lo hacen a través de su coche privado. El Ayuntamiento de Madrid estima que en distrito Centro se producen 230.000 trayectos de coches al día, que supone el 11% de los cerca de dos millones de movimientos de personas que se producen en el interior de este distrito.

Un volumen de personas que se ven afectadas por este nuevo escenario de 'Madrid Central' y que, en muchos casos, se tiene total desconocimiento de esta normativa. Por ello, es importante tener en cuenta cinco puntos que pueden ahorrar algún disgusto con la nueva normativa.

1. El mapa de 'Madrid Central'

El área de prioridad residencial tiene una 'línea roja' de 10 kilómetros lineales y abarca 472 hectáreas de superficie. El perímetro lo determinan las rondas y los bulevares: las calles Alberto Aguilera, Glorieta de Bilbao, Plaza de Alonso Martínez, Plaza de Colón, Paseo de Recoletos, Paseo del Prado, Ronda de Atocha, Ronda de Toledo, Ronda de Segovia, Calle Bailén, Plaza de España y Calle Princesa.

Como recuerda la aplicación de móvil ElParking, se permitirá la libre circulación en los siguientes viales: Calle Santa Cruz de Marcenado (de Calle Serrano Jover a Calle Mártires de Alcalá), Calle Mártires de Alcalá (de Calle Santa Cruz de Marcenado a Calle Alberto Aguilera), Avenida Gran Vía de San Francisco, Calle Bailén, Calle Algeciras, Cuesta Ramón, Calle Ventura Rodríguez (de Calle Princesa a Calle Duque de Liria)Y Calle Duque de Liria (de Calle Ventura Rodríguez a Calle Princesa).

2. Qué vehículos pueden pasar en Madrid Central

Si se es residente en esa zona, se podrá circular como hasta ahora. Es decir, los residentes empadronados podrán circular libremente con sus vehículos y podrán estacionar en su barrio como lo hacen normalmente. Por su parte, los vehículos de transporte público, autobuses y taxis podrán hacerlo también como hasta ahora. El resto solo podrán acceder con vehículos con etiqueta Eco y Cero emisiones. Los que tengan distintivo C o B sólo podrán acceder a estas zonas si van a estacionar en un parking público.

Por su parte, los motoristas empadronadas en el área de Madrid Central, se les permitirá el acceso con motocicletas, ciclomotores y vehículos de 3 ruedas sin necesidad de tener etiqueta al ser residente de la zona hasta el 2025. Posteriormente, sí será necesario disponer de ésta salvo que estén matriculadas como vehículo histórico.

Por otro lado, las personas no empadronadas en la zona, podrán acceder y estacionar en “Madrid Central”con motocicletas, ciclomotores y vehículos de 3 ruedas cuya etiqueta sea B o C desde las 7:00 horas hasta las 22:00 horas. Respecto al resto y como ocurre con los coches, todos los sean etiqueta ECO o CERO emisiones podrán acceder sin limitación horaria.

En cuanto a los taxis y los VTC (vehículos de transporte con conductor), solo podrán acceder libremente con distintivo ambiental hasta 2025. A partir de esa fecha, solo podrán entrar en Madrid Central los vehículos CERO o ECO. Los VTC, además, tendrán que pedir un permiso si tienen vehículos con etiqueta B o C. Los vehículos de carsharing seguirán la norma general llevando la etiqueta y sólo podrán aparcar si es CERO o ECO. Si son C o B solo podrán acceder si aparcasen en un parking subterráneo durante su estancia.

También podrán acceder los vehículos a los cuales se les otorga una autorización especial por un tiempo determinado o “vehículos invitados”. Cada empadronado en la zona mayor de 16 años dispondrá de 20 invitaciones al mes para dar acceso a Madrid Central a vehículos de invitados. Estas invitaciones se tramitarán a través de la web, la APP de Madrid Central o su perfil en la red social, Twitter.

3. ¿Puede entrar a un párking sin ser multado?

Los vehículos con etiqueta B y C pueden acceder a Madrid Central sin estar empadronados si dejan su coche en un aparcamiento. Sí podría ser sancionado si se cruza el perímetro de Madrid Central sin entrar a un párking y, aún más, si se decide aparcar en la zona SER (azul o verde). En el caso de que no haya sitio en el párking, no podría ser multado y el Ayuntamiento informará de este hecho.

4. ¿Cómo se llevará el control de los vehículos que acceden?

Como recuerda ElParking, para informar a los vehículos, el Ayutamiento ya señaliza todas las entradas y salidas de la zona. Además, para esta normativa se ha creado una base de datos con las matrículas de los vehículos autorizados según las restricciones que hemos indicado anteriormente.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha instalado sistemas de control de los vehículos que acceden al nuevo área de prioridad residencial. La Administración denunciará a aquellos vehículos cuya matrícula es leída y la misma no consta en la base de datos creada, con autorización permanente o temporal.

5. ¿Cómo se accede a colegios o trabajos en Madrid Central?

Para los colegios de la zona, el usuario deberá facilitar la matrícula del vehículo con el que va a acceder al centro educativo de educación infantil, primaria y secundaria. "Este nos comunicará la matrícula cada día que les indiques que vas a acceder con dicho coche y podrás acceder de lunes a viernes de 7 a 20 horas durante el periodo lectivo desde septiembre hasta junio del año siguiente", explica el Ayuntamiento.

Por su parte, aquellas personas que trabajen dentro de Madrid Central deberán ajustarse a las normas del resto de usuario. Aunque existe una excepción, los trabajadores nocturnos. Aquellos que no cuenten con un vehículo 0 Emisiones o ECO y no puedan acceder por otro medio, podrán acceder dentro de este perímetro para trabajar en horario nocturno, "siempre y cuando la hora de inicio o de fin de la jornada laboral esté comprendida entre las 00:00 horas y las 6:30 horas y residas fuera de Madrid", explican.